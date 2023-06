Nowe "cacko" Lewandowskiego przykuwa uwagę. Jest warte krocie

Robert Lewandowski na zgrupowaniu w Warszawie. Jego nowe "cacko" mocno rzuca się w oczy

Przeprowadzka z Bawarii do Katalonii mocno wpłynęła na życie Roberta Lewandowskiego i jego bliskich. Jeśli chodzi o żonę polskiego gwiazdora, Annę Lewandowską, kobieta nawiązała w Hiszpanii nowe znajomości i odnalazła kolejną wielką pasję - bachatę. Piłkarz natomiast stał się bardziej otwarty na nowe doświadczenia i zmienił nieco swoje podejście do otaczającego go świata. Zobaczyć to można było podczas spotkań z kibicami, jakie gwiazdor "Dumy Katalonii" odbył po przylocie do Warszawy. Kapitan reprezentacji Polski sporo czasu poświęca bowiem fanom, chętnie rozdaje autografy i wydaje się znacznie bardziej wyluzowany.