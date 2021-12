Zbliżający się mecz ma wielki ciężar gatunkowy. Bayern jest aktualnie liderem tabeli, ale ma nad Borussią ledwie punkt przewagi. Fani obu drużyn czekają na pojedynek z niecierpliwością, a media i eksperci podgrzewają atmosferę.

"Lewy" krytykowany przed hitem

Jednym z tych, który zadbał o to, by o hicie mówiło się więcej jest Norbert Dickel - były gracz ekipy z Dortmundu i spiker stadionowy, pełniący tę funkcję od 1992 roku. W rozmowie z telewizją "Sport1" skrytykował on Roberta Lewandowskiego, wskazując mankamenty w jego grze.

- To jeden z najlepszych napastników na świecie. Nie zachowuje się jednak dobrze we wszystkich fazach gry - ocenił.



"Lewy" to drugi zawodnik w wyścigu po Złotą Piłkę w 2021 roku. Walkę o trofeum przegrał jedynie z Lionelem Messim, do którego stracił 33 punkty.



