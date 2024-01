Robert Lewandowski rozegrał 77 minut, po czym został zmieniony przez Vitora Roque. Polak zanotował 22 kontakty z piłką, oddał jeden strzał, który okazał się niecelnym, wykonał 12 podań, z czego 6 dotarło do adresata oraz wygrał 2 z 4 pojedynków. Raz został sfaulowany przez przeciwnika. 22 dotknięcia futbolówki to mało w porównaniu do Joao Felixa (38), a co dopiero do Lamine Yamala (100).