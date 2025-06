To podpada już pod masochistyczne ekscesy. I bez dzisiejszej burzy sytuację wokół reprezentacji Polski trudno było nazwać kolorową. Zwycięstwa nad przeciętymi rywalami nie przykrywały kiepskiej gry, do której dobrą minę robił wciąż selekcjoner Michał Probierz. W przeciwieństwie do Roberta Lewandowskiego. Bo ten na finiszu poprzedniego zgrupowania publicznie zmiażdżył dotychczasowy dorobek pracy swojego trenera. Reklama

- Punktowo plan wykonany, ale nie będę pudrował. Czeka nas dużo pracy. Od najmniejszych elementów, po schematy i rozegranie - mówił przed kamerą TVP Sport. Trudno o większe wotum nieufności ze strony ówczesnego kapitana po 1,5 roku wspólnej pracy.

Już wtedy stało się jasne, że - delikatnie mówiąc - coś jest nie tak. Zwłaszcza, że Robert Lewandowski doskonale wie, jak wiele waży jego słowo. I jaką siłą może uderzyć nawet niewinnie brzmiące zdanie, nie mówiąc już o ciszy. Pozostało jednak pytanie, czy i na ile odłożona zostanie detonacja nabrzmiałego konfliktu. A wybuch nadszedł w najgorszym możliwym momencie.

Czy decyzja o pozbawieniu Roberta Lewandowskiego opaski kapitana reprezentacji Polski była słuszna? Tak Nie Zagłosuj

Burza na linii Robert Lewandowski - Michał Probierz. A traci reprezentacja Polski

I przed dzisiejszą burzy reprezentacja Polski udała się w podróż do Finlandii w atmosferze palącego się niepokoju o końcowy wynik wtorkowej potyczki. Teraz jednak dwie najbardziej odpowiedzialne za jej sportowe wyniki osoby postanowiły jednak jeszcze na wszelki wypadek chwycić za kanistry, wywołując pożar. To jak wkładanie kija w szprychy własnego roweru, który i tak już ledwo toczy się do przodu. Reklama

A jest to o tyle dziwne, że przecież jeszcze na starcie zgrupowania trener Michał Probierz popierał ruch Roberta Lewandowskiego, który - jak sam ogłaszał - był z nim konsultowany. - Robert rozegrał prawie cztery tysiące minut w tym sezonie i jest to normalna kolej rzeczy. Ma też swoje lata i trzeba go szanować - tłumaczył selekcjoner.

Szacunku jednak w tej sytuacji zabrakło - i to nie do którejś ze stron konfliktu, a do reprezentacji Polski. Bo jeden z jej liderów potraktował ją po macoszemu, choć tłumacząc przy tym swoje racje, po czym całkowicie porzucił, a drugi zaognił sytuację w najgorszym możliwym momencie. Bo skoro sam selekcjoner wytrzymał w tym stanie aż do dzisiaj, cóż szkodziło przekazać informację o decyzji względem "Lewego" tuż po meczu z Finlandią, podczas konferencji prasowej? Zwłaszcza, że kilka godzin wcześniej na portalu "Łączy nas piłka" pojawił się komunikat, że nowy kapitan, którym został Piotr Zieliński... może w Helsinkach nie zgrać . Absurd goni absurd.

Absurdalnie z perspektywy czasu brzmią także słowa Roberta Lewandowskiego, którymi ten uraczył opinię publiczną już po awansie na Euro 2024, oceniając początek kadencji Michała Probierza. - Myślę, że wróciła normalność - mówił snajper FC Barcelona. Reklama

I dodał:

Trener Probierz jest fair. Nawet gdy ma podjąć ciężką decyzję, mówi, co myśli. Powie to w cztery oczy, nawet jeśli to trudne. A piłkarz zawsze będzie szanował szczerość

Pytanie, czy te słowa powtórzyłby teraz, gdy sytuacja pozostaje - mówiąc delikatnie - skrajnie daleka od normalnej, jest czysto retoryczne. Sam trener zabierze głos w tej sprawie dopiero w poniedziałek, gdy rozegra się druga część tej nocnej burzy. I tak zamiast przygotowań do starcia z Finlandią, na nowo polsko-polski pojedynek.

Reklama Kosecki ostro o nieobecności Lewandowskiego na kadrze. "Nie będzie grał? To na trybuny". WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Robert Lewandowski i Michał Probierz / Piotr Matusewicz / Piotr Matusewicz / DPPI via AFP / AFP