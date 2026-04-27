Nocny wpis Lewandowskiego. Tak nazwał zebranie ponad 250 milionów złotych

Szymon Łożyński

Akcja Łatwoganga i zbiórka na leczenie chorych dzieci na nowotwór przeszła najśmielsze oczekiwania. Zebrano aż 251 milionów złotych. Długo z podsumowaniem akcji nie czekał Robert Lewandowski, który wraz z żoną Anną także mocno zaangażowali się w zbiórkę. W środku nocy piłkarz zamieścił wymowny wpis na Instagramie.

Robert Lewandowski, w miniaturze Łatwogang na starcie akcji

Z małej internetowej zbiórki na fundację Cancer Fighters akcja influencera Łatwoganga przerodziła się w wydarzenie, w którą zaangażowały się setki tysięcy osób. W weekend relację ze zbiórki pieniędzy, w szczytowym momencie, śledziło na YouTube nawet 1,5 mln osób.

Ciężko w to uwierzyć, ale na leczenie chorych na nowotwór dzieci zebrano aż 251 milionów złotych. To kwota wręcz niewyobrażalna. Sam Łatwogang wspominał, że gdy rozpoczynał akcję, celem było zebranie 150, może 200 tys. złotych. Polacy pokazali jednak po raz kolejny, że w szczytnym celu potrafią się zjednoczyć i działać ponad podziałami.

W akcję Łatwoganga błyskawicznie zaangażowali się aktorzy, piosenkarze, osoby z szeroko pojętego show-biznesu w Polsce oraz sportowcy. Robert Lewandowski był jedną z pierwszych tak znanych w naszym kraju postaci, który wziął udział w czacie na żywo u Łatwoganga podczas zbiórki.

Później piłkarz Barcelony wraz z żoną Anną Lewandowską przelali aż milion złotych na zbiórkę. Kapitan reprezentacji Polski regularnie śledził akcję Łatwoganga, a krótko po tym jak zbiórka została zamknięta, zamieściła wymowny wpis w relacji instastories na swoim Instagramie.

"Jesteście najlepsi" - napisał z czerwonym sercem Lewandowski i oznaczył fundację Cancer Fighters, Łatwoganga oraz rapera Bedosa, który także miał ogromny wpływ na założenie całej akcji. "Jestem dumny z bycia Polakiem" - dodał jeden z najlepszych piłkarzy w historii.

Ze znanych sportowców do akcji Łatwoganga i Bedoesa włączyli się też m.in. Wojciech Szczęsny z żoną Mariną, Iga Świątek, Marcin Gortat i Jan Błachowicz. W sobotę w czacie na żywo wziął też udział selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban.

