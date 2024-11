Nocny komunikat FIFA ws. Lewandowskiego. Skandal, wzgardzili Polakiem

Robert Lewandowski ma za sobą kapitalne miesiące. Polak od momentu objęcia FC Barcelona przez Hansiego Flicka odzyskał dawny blask. W tym tygodniu udało mu się dokonać rzeczy historycznej. Został on bowiem dopiero trzecim piłkarzem w historii Ligi Mistrzów, któremu udało się przekroczyć barierę 100 bramek w Lidze Mistrzów. Polak ma ich aktualnie 101. Łącznie w tym sezonie w 19 spotkaniach dla "Blaugrany" trafiał do siatki aż 22 razy i dołożył do tego dwie asysty. Tak spektakularna końcówka sezonu najwyraźniej nie zaimponowała FIFA, która postanowiła kompletnie pominąć Lewandowskiego w nominacjach do nagrody The Best. Reklama

FIFA pominęła Roberta Lewandowskiego. Kontrowersja w nominacjach do FIFA The Best

W piątek 29 listopada tuż po północy FIFA ogłosiła nominacje do nagrody FIFA The Best i pozostałych kategorii w ramach plebiscytu. Robert Lewandowski nie znalazł się w żadnej z nich... Szansę na nagrodę główną ma 11. piłkarzy, a najwięcej przedstawicieli w tym gronie ma rzecz jasna ostatni triumfator Ligi Mistrzów, czyli Real Madryt, bo aż sześciu, jeśli liczyć Toniego Kroosa, który zakończył karierę po Euro 2024.

Lista nominowanych piłkarzy do głównej nagrody FIFA The Best:

Dani Carvajal (Hiszpania, Real Madryt)

Erling Haaland (Norwegia, Manchester City)

Federico Valverde (Urugwaj, Real Madryt)

Florian Wirtz (Niemcy, Bayer Leverkusen)

Jude Bellingham (Anglia, Real Madryt)

Kylian Mbappe (Francja, Paris Saint-Germain/Real Madryt)

Lamine Yamal (Hiszpania, Barcelona)

Lionel Messi (Argentyna, Inter Miami)

Rodri (Hiszpania, Manchester City)

Toni Kroos (Niemcy, Real Madryt, obecnie bez klubu, bo zakończył karierę)

Vinicius Jr (Brazylia, Real Madryt)

Skandaliczna decyzja. Lewandowskiego nie ma nawet wśród "22" najlepszych napastników

O ile brak nominacji do nagrody głównej można jeszcze zrozumieć, o tyle nieobecność Roberta Lewandowskiego w gronie 22. najlepszych napastników świata jest kompletnie niewytłumaczalna. Zeszły sezon w jego wykonaniu nie był dobry, to fakt. W barwach FC Barcelona Polak strzelił 26 bramek, a do tego dołożył pięć goli w reprezentacji Polski. W tym sezonie ma już na 22 trafienia dla "Blaugrany" i jeden dla kadry, ale najwidoczniej zdaniem FIFA to nie zasłużyło na wyróżnienie.

FIFA wolała nominować do nagrody dla najlepszego napastnika takich zawodników, jak Salomon Rondon z meksykańskiej Pachuki czy Akram Afif z katarskiego Al-Sadd, lub zawodników, którzy nie są typowymi napastnikami, a bardziej skrzydłowymi, jak Nico Williams (Athletic Bilbao), Vinicius Junior (Real Madryt) lub klubowy kolega Polaka Lamine Yamal. Reklama

Lista nominowanych do nagrody najlepszego napastnika FIFA The Best:

Akram Afif (Katar, Al-Sadd)

Pierre-Emerick Aubameyang (Francja, Olympique Marsylia/Al-Qadsiah)

Garman Cano

Artem Dowbyk (Ukraina, Girona/AS Roma)

Viktor Gyokeres

Erling Haaland (Norwegia, Manchester City)

Harry Kane (Anglia, Bayern Monachium)

Ademola Lookman

Lautaro Martinez (Argentyna, Inter Mediolan)

Kylian Mbappe (Francja, PSG/Real Madryt)

Leo Messi (Argentyna, Inter Miami)

Jamal Musiala (Niemcy, Bayern Monachium)

Soufiane Rahimi

Rodrygo (Brazylia, Real Madryt)

Cristiano Ronaldo (Portugalia, Al-Nassr)

Salomon Rondon

Bukayo Saka (Anglia, Arsenal)

Luis Suarez (Urugwaj, Interi Miami)

Vinicius Junior (Brazylia, Real Madryt)

Ollie Watkins

Nico Williams (Athletic Bilbao, FC Barcelona)

Lamine Yamal (Hiszpania, FC Barcelona)

Robert Lewandowski, FC Barcelona / Jose Breton/NurPhoto / AFP