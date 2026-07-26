Nocna niespodzianka. Chicago Fire ogłasza. Lewandowski poza składem

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Robert Lewandowski poluje na swoją premierową bramkę w rozgrywkach MLS. Nie dostanie jednak okazji na to, by o otwarcie swojego strzeleckiego konta powalczyć od pierwszej minuty wyjazdowego meczu z New York City. Trener Chicago City Gregg Berthalter sprawił polskim fanom przykrą niespodziankę, odsyłając go na ławkę rezerwowych. Znamy już całą jedenastkę ekipy "Strażaków".

Robert Lewandowski w czerwonej koszulce Chicago Fire stoi na stadionie, patrzy przed siebie.
Robert Lewandowski w barwach Chicago FireJared Lennon / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

Nieco odłożony w czasie - ze względu na odwołanie meczu z Vancouver Whitecaps - debiut Roberta Lewandowskiego w MLS nie był udany dla reprezentanta Polski. Nasz napastnik rozegrał w nocy ze środy na czwartek 62 minuty w meczu z Interem Miami. Nie był to jednak jego najlepszy występ, sam nie trafił przy tym do siatki, a jego zespół przegrał 2:3.

Nie jest to jednak powód, by być na alarm, czego świadomość ma sam zainteresowany, podchodząc do sprawy w bardzo wyrozumiały sposób.

- Wiadomo, że remis byłby dla nas bardziej pozytywny. Szkoda, że przegraliśmy, bo mieliśmy sytuacje. W pewnych momentach ten mecz był otwarty, więc z jednej i z drugiej strony były okazje. Ale czasami popełnialiśmy za proste błędy w defensywie i Inter to dzisiaj wykorzystał. Na pewno przed nami trochę pracy. Myślę, że każdy dzień i każdy mecz będzie działał na naszą korzyść - tłumaczył "Lewy" podczas pomeczowej konferencji prasowej, w której uczestniczyły licznie polskie media.

Tej nocy cały zespół Chicago Fire otrzymał szansę na rehabilitację po pomundialowym falstarcie w meczu z obrońcą tytułu. Tym razem rywalem "Strażaków" będzie ekipa New York City.

Niestety, okazji do walki o premierowego gola w MLS nie otrzymał Robert Lewandowski. Przynajmniej nie od pierwszej minuty. Trener Gregg Berhalter zaskoczył przy obsadzie wyjściowego składu, odsyłając polskiego snajpera na ławkę.

MLS. Skład Chicago Fire na mecz z New York City

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Początek meczu o godzinie 1:30 w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego. Relacja na żywo w Interii.

Mężczyzna w ciemnej kurtce siedzący na stadionowej ławce z poważnym wyrazem twarzy, w tle widoczne fragmenty kolorowych reklam.
Robert LewandowskiPhoto by URBANANDSPORT / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Mężczyzna w sportowej koszulce z logo drużyny, stojący na tle ciemnego rozmytego otoczenia, z lekko uśmiechniętą twarzą unoszącą się ku górze.
Robert Lewandowski w barwach Chicago FireLeonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP


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