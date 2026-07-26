Nocna burza ws. Lewandowskiego. Kibice są wściekli. Nie mogli uwierzyć
Miał być pierwszy skład w meczu z New York City i walka o premierowe trafienie w barwach Chicago Fire, a skończyło się na ławce rezerwowych. Trener Gregg Berhalter zaskoczył, zostawiając swoją nową gwiazdę w odwodzie przed rozgrywanym w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego meczem MLS. Fani natychmiast zareagowali na jego decyzję w mediach społecznościowych, a ich opinie są w większości jednomyślne.
Robert Lewandowski miał już okazję, by zadebiutować w rozgrywkach MLS w ostatnim meczu z Interem Miami, czyli obrońcą tytułu. Nie było to najlepsze spotkanie ani dla polskiego napastnika, ani całej drużyny, która przegrała 2:3.
W nocy z soboty na niedzielę przewidywany scenariusz był jednak inny. Chicago Fire miało walczyć o pierwsze zwycięstwo po mundialowej przerwie, a "Lewy" o upragnioną premierową bramkę za oceanem. Tymczasem 37-latek niespodziewanie rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych, o czym dowiedzieliśmy się równo godzinę przez pierwszym gwizdkiem sędziego.
Skąd taka decyzja trenera Gregga Berthaltera? To pytanie pozostawało przed meczem bez odpowiedzi. Ale fani natychmiast zareagowali na odstawienie polskiego snajpera. W komentarzach pod postem Chicago Fire rozpętała się burza.
Chicago Fire - New York City. Robert Lewandowski na ławce. Kibice zareagowali
Przesłanie, które z nich płynęło było jednoznaczne - kibice w większości byli zaskoczeni, a zarazem rozgoryczeni absencją Roberta Lewandowskiego w wyjściowym składzie.
- "Gdzie Lewandowski?", "Lewy to tylko PR dla tego klubu", "To będzie kolejna porażka. Jeśli nie zakwalifikujemy się do play-offów przez takie decyzje, będzie sporo problemów", "Dlaczego Lewandowski jest na ławce?!" - czytamy we wpisach pod komunikatem obwieszczającym podstawową jedenastkę strażaków.
Nie brakuje również zdziwienia faktem, że klub pożegnał się z najlepszym strzelcem MLS Hugo Cuyperersem tylko po to, by potem odstawiać od gry jego słynnego następcę.
W komentarzach pojawiło się także mnóstwo animacji z Robertem Lewandowskim w roli głównej, jasno wspierających kapitana reprezentacji Polski.