Nocna burza ws. Lewandowskiego. Kibice są wściekli. Nie mogli uwierzyć

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Miał być pierwszy skład w meczu z New York City i walka o premierowe trafienie w barwach Chicago Fire, a skończyło się na ławce rezerwowych. Trener Gregg Berhalter zaskoczył, zostawiając swoją nową gwiazdę w odwodzie przed rozgrywanym w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego meczem MLS. Fani natychmiast zareagowali na jego decyzję w mediach społecznościowych, a ich opinie są w większości jednomyślne.

Robert Lewandowski w białej koszulce Chicago Fire z logotypami, patrzy w bok podczas meczu na stadionie.
Robert Lewandowski w barwach Chicago Firetomasz23plAFP

Robert Lewandowski miał już okazję, by zadebiutować w rozgrywkach MLS w ostatnim meczu z Interem Miami, czyli obrońcą tytułu. Nie było to najlepsze spotkanie ani dla polskiego napastnika, ani całej drużyny, która przegrała 2:3.

W nocy z soboty na niedzielę przewidywany scenariusz był jednak inny. Chicago Fire miało walczyć o pierwsze zwycięstwo po mundialowej przerwie, a "Lewy" o upragnioną premierową bramkę za oceanem. Tymczasem 37-latek niespodziewanie rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych, o czym dowiedzieliśmy się równo godzinę przez pierwszym gwizdkiem sędziego.

Skąd taka decyzja trenera Gregga Berthaltera? To pytanie pozostawało przed meczem bez odpowiedzi. Ale fani natychmiast zareagowali na odstawienie polskiego snajpera. W komentarzach pod postem Chicago Fire rozpętała się burza.

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Przesłanie, które z nich płynęło było jednoznaczne - kibice w większości byli zaskoczeni, a zarazem rozgoryczeni absencją Roberta Lewandowskiego w wyjściowym składzie.

- "Gdzie Lewandowski?", "Lewy to tylko PR dla tego klubu", "To będzie kolejna porażka. Jeśli nie zakwalifikujemy się do play-offów przez takie decyzje, będzie sporo problemów", "Dlaczego Lewandowski jest na ławce?!" - czytamy we wpisach pod komunikatem obwieszczającym podstawową jedenastkę strażaków.

Nie brakuje również zdziwienia faktem, że klub pożegnał się z najlepszym strzelcem MLS Hugo Cuyperersem tylko po to, by potem odstawiać od gry jego słynnego następcę.

W komentarzach pojawiło się także mnóstwo animacji z Robertem Lewandowskim w roli głównej, jasno wspierających kapitana reprezentacji Polski.

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Robert LewandowskiKAMIL KRZACZYNSKI / AFPAFP
Mężczyzna w eleganckiej marynarce stoi w pomieszczeniu o neutralnych ścianach, patrząc lekko na bok z delikatnym uśmiechem na twarzy.
Robert Lewandowski - nowy piłkarz Chicago FireWilliam Volcov / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP AFP


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