Niezwykła szansa dla Barcelony! Lewandowski może szybko uciszyć krytyków

Robert Lewandowski wystąpi w pierwszym składzie FC Barcelona na ligowy mecz z Almerią. Polak w ostatnim czasie nieco obniżył loty, co wywołało krytykę w hiszpańskich mediach. Dziś ma jednak okazję, by odpowiedzieć na wszystkie zarzuty na murawę, a także strzelić kolejne gole. Barcelona natomiast liczy na to, że wykorzysta niepowtarzalną okazję na to, by powiększyć swoją przewagę w tabeli nad Realem Madryt.