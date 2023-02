FC Barcelona po koszmarnej klęsce w fazie grupowej Ligi Mistrzów została wyeliminowana z najbardziej prestiżowych rozgrywek w futbolu klubowym, lecz wciąż ma szansę na europejskie trofeum. Drużyna prowadzona przez trenera Xaviego Hernandeza to jeden z faworytów w walce o triumf w Lidze Europy.

FC Barcelona - Manchester United. Robert Lewandowski chwalony tuż przed hitem

Sytuacja jest o tyle ciekawa, że sam Robert Lewandowski był niegdyś bliski transferu do Manchesteru United. Działo się to w 2012 roku, lecz wówczas do przeprowadzki Polaka nie dopuściła Borussia Dortmund . "Lewy" był bohaterem głośnej sagi transferowej zeszłego lata, gdy przeniósł się z Bayernu Monachum właśnie do FC Barcelona. Na temat tego ruchu wypowiedział się tuż przed meczem z Manchesterem United dyrektor techniczny "Blaugrany" Jordi Cruyff, który stanął przed kamerą Viaplay.

"Przede wszystkim zawodnicy, którzy są na tym poziomie mogą wybierać spośród wszystkich klubów na świecie. Nie chodziło więc o to, żebyśmy my przekonywali Roberta Lewandowskiego, a bardziej on chciał kontynuować swoją karierę w tym klubie. To jest dla niego inna liga i inny klub. Klub, w którym także trzeba być na konkretnym poziomie" - powiedział syn słynnego Johana Cruyffa.

Dyrektor techniczny klubu z Camp Nou docenił także niezwykłą formę polskiego napastnika oraz to, co robi dla swojej drużyny poza boiskiem. Jak przyznał Jordi Cruyff, Robert Lewandowski ma wielki wpływ na młodych zawodników "Barcy".

"Robert Lewandowski jest ważny nie tylko na boisku, gdzie zawsze notuje liczby i strzela gole. Jest też liderem poza boiskiem i dużo nam daje. Jest idolem dla młodych zawodników, których u nas nie brakuje. Gdy mówi "a", to wszyscy zawodnicy mówią "a". Gdy mówi "idźcie w prawo", to wszyscy idą w prawo. Jest takim liderem, o którym każdy klub marzy. Myśli nie tylko o tym, co zrobić na boisku, lecz także o tym, co może zrobić dla tej nowej generacji zawodników, która dopiero uczy się gry w piłkę nożną" - dodał Holender.

FC Barcelona - Sevilla FC 3-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sport) / Eleven Sports / Eleven Sports

Robert Lewandowski w FC Barcelona / Nur Photo / East News

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona / PAU BARRENA / AFP