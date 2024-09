Niezrozumiała decyzja ws. Lewandowskiego. Jego kolega powiedział, co o tym sądzi

Bycie kapitanem to coś więcej w twoim profilu. Moim zdaniem Robert też mógłby być kapitanem, Jules [Kounde - przyp. red.], Iñigo [Martinez - przyp. red]… Jest wielu, którzy mogliby być kapitanami i są w szatni. Bardzo się cieszyłem z tego wyboru. Gdybym ci powiedział, że spodziewałem się zostać jednym z czterech, skłamałbym. Bardzo się jednak cieszę, ponieważ młodzi i weterani widzą, co robię w środku, w szatni. Bycie kapitanem to nie tylko bycie jednym z czterech, to bycie gotowym we wszystkim, czego potrzebują, walczenie o to, czego potrzebują… Pomoc na boisku i poza nim. Bardzo się cieszę.

~ Raphinha (cytat za fcbarca.com)