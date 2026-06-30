Niewyobrażalna fortuna właściciela Chicago Fire. Jak się jej dorobił?

Transfer Roberta Lewandowskiego jest kolejnym elementem układanki Mansueto, który po serii inwestycji, chce przywrócić Chicago Fire do walki o mistrzostwo USA. Wcześniej swoje pieniądze wydawał na ośrodek treningowy, akademię, ludzi, drugi klub w Europie i nowy stadion.

Kim jest właściciel Chicago Fire?

Joe Mansueto nie przypomina stereotypowego amerykańskiego miliardera, który pewnego dnia odkrywa sport, kupuje klub i natychmiast domaga się mistrzostwa. Nie jest również właścicielem, który traktuje drużynę jak zabawkę albo narzędzie do budowania własnej rozpoznawalności. Jego nazwisko w Chicago znano na długo przed tym, zanim pojawiło się przy Chicago Fire. Mansueto jest jednym z najbogatszych mieszkańców miasta, twórcą Morningstar - globalnej firmy zajmującej się dostarczaniem danych, analiz i narzędzi dla inwestorów. To właśnie Morningstar zbudował jego fortunę, szacowaną obecnie na około 5-6 mld dolarów.

W zależności od kursu akcji i sposobu wyceny prywatnych aktywów kwota się zmienia, ale jej skala pozostaje niepodważalna. Mówimy o majątku pozwalającym Mansueto sfinansować nowy stadion Chicago Fire za 750 mln dolarów.

Według dokumentów Morningstar z marca 2026 roku Mansueto kontrolował nieco ponad 38 proc. wszystkich udziałów. Przy giełdowej wycenie spółki sam ten pakiet wart jest kilka miliardów dolarów. Dochodzą do tego nieruchomości, firmy medialne, prywatne inwestycje oraz kluby piłkarskie. Co ciekawe, jako przewodniczący wykonawczy Morningstar od ponad dwóch dekad pobiera wynagrodzenie wynoszące 100 tysięcy dolarów rocznie. Dla przeciętnego pracownika to znakomita pensja. Dla człowieka dysponującego majątkiem liczonym w miliardach jest niemal symboliczna. Prawdziwe pieniądze Mansueto nie pochodzą z wypłaty, lecz ze wzrostu wartości stworzonego przez niego przedsiębiorstwa.

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Od mieszkania w Chicago do miliardów

Historia fortuny Mansueto zaczęła się w 1984 roku. Miał wtedy około 80 tys. dolarów oszczędności i pomysł, aby zwykłym inwestorom zapewnić dostęp do informacji, którymi wcześniej dysponowały przede wszystkim wielkie instytucje finansowe. Morningstar powstał w jego mieszkaniu w Chicago. Firma miała porządkować ogromną liczbę danych dotyczących funduszy inwestycyjnych i przedstawiać je w prostszej, bardziej zrozumiałej formie. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych produktów stał się system oceniania funduszy za pomocą gwiazdek.

To ważne także dla zrozumienia sposobu, w jaki Mansueto podchodził później do futbolu. Nie dorobił się na jednym błyskotliwym zakładzie ani na sprzedaży start-upu po kilku latach. Zbudował przedsiębiorstwo oparte na danych, cierpliwości, wiarygodności i długoterminowym wzroście. Morningstar rozszerzał działalność, wchodził na kolejne rynki i tworzył narzędzia wykorzystywane przez inwestorów na całym świecie. Mansueto przez lata pozostawał dyrektorem generalnym, a w 2017 roku został przewodniczącym wykonawczym. Nadal zajmuje się strategią i rozdzielaniem kapitału.

Poza Morningstar stworzył również Mansueto Ventures, do którego należą znane amerykańskie marki medialne "Inc." i "Fast Company". Inwestował w lokalną prasę, prywatne przedsiębiorstwa i nieruchomości. W 2018 roku kupił za około 255 mln dolarów Wrigley Building, jeden z najbardziej charakterystycznych budynków Chicago. To właśnie tam przeniesione zostały później także biura Chicago Fire.

W jego inwestycjach powtarza się ten sam motyw: przywiązanie do Chicago i chęć pozostawienia w mieście czegoś trwałego. Chicago Fire idealnie pasowało do takiego sposobu myślenia.

Za Chicago Fire zapłacił więcej, niż powienien

Do Chicago Fire wszedł w 2018 roku, początkowo przejmując 49 proc. udziałów. Transakcja wyceniała wówczas klub na około 240 mln dolarów. Rok później wykupił pozostałe 51 proc. od Andrew Hauptmana. Za pakiet większościowy miał zapłacić 204 mln dolarów, co oznaczało wycenę całego klubu na poziomie 400 mln. Była ona znacznie wyższa od ówczesnych szacunków dotyczących realnej wartości Fire.

To również wiele mówi o Mansueto. Nie szukał okazji, dzięki której można było tanio wejść do MLS. Zapłacił premię, aby przejąć pełną kontrolę i móc kształtować klub według własnej wizji. Chicago Fire znajdowało się wtedy w bardzo trudnym położeniu. Zespół rozgrywał spotkania w podmiejskim Bridgeview, na stadionie słabo skomunikowanym z centrum. Marka, która na przełomie wieków należała do najważniejszych w MLS, straciła znaczenie. Frekwencja malała, wyniki były słabe, a klub stawał się coraz mniej widoczny w ogromnym, ale niezwykle konkurencyjnym sportowym rynku Chicago.

Pierwszą wielką decyzją Mansueto nie był zatem transfer zawodnika. Było nią przywrócenie Fire do miasta. Klub zgodził się zapłacić ponad 65 mln dolarów za wcześniejsze zakończenie umowy dotyczącej stadionu w Bridgeview. Od 2020 roku ponownie zaczął rozgrywać mecze na Soldier Field.

Najpierw organizacja, później gwiazdy

Po przejęciu klubu Mansueto przedstawił trzy główne cele. Chicago Fire miało zdobywać trofea, stworzyć światowej klasy organizację piłkarską i głęboko zakorzenić się w społeczności miasta. Kolejność nie była przypadkowa, ale w praktyce najszybciej realizowany był punkt drugi.

Mansueto inwestował w skauting, analizę danych, marketing, sprzedaż biletów, akademię i administrację. W pierwszych latach liczba pełnoetatowych pracowników klubu wzrosła z około 90 do ponad 150. Fire przestawało być zaniedbaną franczyzą działającą na obrzeżu wielkiego rynku, a zaczynało przypominać poważne przedsiębiorstwo sportowe. Najbardziej widocznym efektem stał się otwarty w 2025 roku Endeavor Health Performance Center. Budowa nowoczesnego ośrodka treningowego kosztowała około 100 milionów dolarów. Pod jednym dachem pracują tam pierwsza drużyna, zespół rezerw oraz akademia.

Miliard dolarów i własny stadion

Największym przedsięwzięciem Mansueto jest jednak nowy stadion. W marcu 2026 roku rozpoczęła się budowa obiektu w South Loop. Stadion ma pomieścić ponad 22 tys. widzów, posiadać naturalną murawę i zostać otwarty przed sezonem MLS w 2028 roku. Koszt inwestycji wzrósł do około 750 mln dolarów. Chicago Fire podkreśla, że stadion finansowany jest prywatnie przez właściciela. Łącznie klub szacuje zaangażowanie Mansueto w przebudowę organizacji na ponad miliard dolarów.

Berhalter dostał ogromną władzę

Gregg Berhalter został jednocześnie trenerem i dyrektorem odpowiedzialnym za futbol. To rozwiązanie ryzykowne, ponieważ skupia bardzo dużą władzę w rękach jednej osoby. Mansueto uznał jednak, że były selekcjoner reprezentacji Stanów Zjednoczonych zna specyfikę MLS lepiej niż poprzednie władze sportowe klubu. Efekt pojawił się szybko. W 2025 roku Fire po raz pierwszy od 2017 roku awansowało do play-offów. Pokonało Orlando City w rundzie dzikiej karty, a następnie odpadło z Philadelphia Union. Nie był to jeszcze powrót na szczyt, ale po latach stagnacji klub wreszcie odzyskał sportową wiarygodność.

W 2026 roku Chicago zrobiło kolejny krok. Przed mundialową przerwą znajdowało się w czołówce Konferencji Wschodniej. Hugo Cuypers należał do najskuteczniejszych napastników ligi, a drużyna była znacznie lepiej zorganizowana niż w czasach przypadkowego kolekcjonowania znanych nazwisk.

I właśnie w takim momencie pojawia się Lewandowski.

Lewandowski nie jest prezentem od rozrzutnego miliardera

Według zgodnych informacji amerykańskich i europejskich mediów Robert Lewandowski uzgodnił z Chicago Fire warunki dwuletniego kontraktu. Polak odwiedził wcześniej miasto, ośrodek treningowy i spotkał się z przedstawicielami klubu. Oficjalny komunikat Fire właśnie został opublikowany.

Dla Mansueto nie jest to po prostu kolejny drogi transfer. Lewandowski ma być sportowym wzmocnieniem zespołu, który już wcześniej zaczął wygrywać. Jednocześnie stanie się największym magnesem marketingowym w historii klubu. Chicago posiada ogromną i bardzo silnie zakorzenioną społeczność polską. Nazwisko kapitana reprezentacji Polski może uruchomić zainteresowanie osób, które dotąd wiedziały o Fire, ale nie czuły potrzeby regularnego chodzenia na jego mecze.

Robert Lewandowski Oscar J Barroso / Spain DPPI / DPPI via AFP AFP

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