Niewygodna prawda dla Roberta Lewandowskiego. Ma się czym martwić?

Przed sobotnim El Clasico dziennikarze w Hiszpanii zwracają uwagę na fakt, że zarówno w Barcelonie, jak i Realu Madryt coraz częściej ciężar gry opiera się przede wszystkim na młodych zawodnikach. AS wylicza, że Xavi regularnie korzysta z aż 11 zawodników poniżej 25 roku życia. Dla Carlo Ancelottiego jest to ośmiu piłkarzy. Wiele wskazuje na to, że w najbliższym Klasyku młode gwiazdy mogą błyszczeć najjaśniej. Transmisja El Clasico w tę sobotę o 16:15 w Eleven Sports 1.