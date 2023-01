Barcelona bardzo poważnie podeszła do Superpucharu Hiszpanii. Po wystawionym składzie widać było, że klubowi z Camp Nou zależy na sukcesie. To ma być pierwsze trofeum drużyny w tym sezonie, Xaviego Hernandeza , który ponad rok temu został trenerem drużyny i Roberta Lewandowskiego od odejścia z Bayernu Monachium .

Kapitan reprezentacji Polski eczeka też już całkiem długo na bramkę w klubi i hiszpańscy dziennikarze zaczęli mu to nawet wypominać. Ostatniego gola dla Barcelony strzelił 29 października ubiegłego roku. W kolejnych trzech spotkaniach nie trafił do siatki, co zdarza mu się rzadko.