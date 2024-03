Niewiarygodny rekord Lewandowskiego. Gwiazda strącona, poszedł o krok dalej

Robert Lewandowski trafił do siatki już w pierwszym, wyjazdowym meczu FC Barcelona z SSC Napoli w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Już wówczas pobił rekord należący do Leo Messiego , zostając najstarszym strzelcem gola dla FC Barcelona w fazie grupowej Champions League .

Liga Mistrzów. Robert Lewandowski wyśrubował rekord FC Barcelona

Po remisie 1:1 we Włoszech podopieczni trenera Xaviego Hernandeza pokonali we wtorek na Stadionie Olimpijskim mistrza Włoch 3:1. Strzelanie rozpoczął po upływie kwadransa gry Fermin Lopez, a dwie minuty później wynik podwyższył Joao Cancelo. W 30. minucie bramkę kontaktową zdobył obrońca SSC Napoli - Amir Rrahmani. Co zwiastowało, że czekać nas może szalona końcówka.