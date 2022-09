Mecz Bayern Monachium - FC Barcelona elektryzuje kibiców i to nie tylko tych wspierających którąś z dwóch wspomnianych ekip. To spotkanie to jeden z hitów fazy grupowej Ligi Mistrzów. Zwłaszcza, że Robert Lewandowski pierwszy raz od burzliwej sagi transferowej zmierzy się ze swoją byłą ekipą.

Reklama

Jak przyjęty zostanie Robert Lewandowski? Trener Bayernu Julian Nagelsmann ma nadzieję, że obędzie się bez gwizdów i gestów dezaprobaty , lecz część niemieckich fanów zapowiada, że Polak musi przygotować się na wszystko.

Zobacz także: Zgotują piekło Robertowi Lewandowskiemu? Padły deklaracje kibiców Bayernu Monachium. "Persona non grata"

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tomasz Hajto: Lewandowski dostał możliwość, by być liderem Barcelony. WIDEO Polsat Sport

Robert Lewandowski zagra z Bayernem Monachium. Hasan Salihamidzić o napastniku FC Barcelona

Na temat "Lewego" wypowiedział się także dyrektor sportowy Bayernu Hasan Salihamidzić, który na łamach "El Pais" ogłosił, że transfer naszego reprezentanta był sukcesem dla każdej ze stron.

- Chcieliśmy. podpisać nową umowę, ale on nie. Powiedziałem Robertowi, że przedłużymy kontrakt o rok. Rozumiem, że wolał podpisać 4-letni kontrakt - w jego wieku, to coś wielkiego - przyznał 45-latek.

Hasan Salihamidzić przyznał także, że przy pożegnaniu z klubem Robert Lewandowski podarował każdemu butelkę szampana wartą 400 euro.

- Robert dał wiele Bayernowi, ale i Bayern jemu. Nie zapomina o znajomych. To świetny gość. Nie jest łatwo stracić takiego piłkarza. Dlatego też Barcelona zapłaciła za niego tyle pieniędzy - stwierdził.

Początek meczu Bayern Monachium - FC Barcelona we wtorek o 21.00. Wszystkie mecze Ligi Mistrzów można obejrzeć w Polsat Box Go Sport - pakiet w Polsatboxgo.pl .

Sprawdź również: Tak Bayern Monachium chce "zmiażdżyć" Roberta Lewandowskiego. Julian Nagelsmann ujawnia plan "anty-Polak"