Niewiarygodnie, to brzmi jak koszmar. Fatalne fakty dla Lewandowskiego

Liga Mistrzów. Robert Lewandowski może pobić swój fatalny "rekord" w FC Barcelona

We wtorek hiszpańskie media będą mogły mieć kolejną okazję do tego, by skrytykować Roberta Lewandowskiego. 35-latek notuje obecnie swoją najgorszą passę meczów bez gola od czasu transferu z Bayernu Monachium do FC Barcelona. Polak nie trafił do siatki w meczach z Mallorcą, Sevillą i FC Porto (przed urazem), a także z Realem Madryt oraz Realem Sociedad (po powrocie do gry). Jeśli "Lewy" nie strzeli także w meczu z Szachtarem Donieck, jeszcze bardziej wyśrubuje swój niechlubny "rekord".