Raphinha cieszył się przed golem. Osobliwe sceny przy golu "Lewego"

Do bardzo ciekawej sytuacji doszło podczas ostatniego meczu z Sevillą, który Barcelona wygrała 5:1, a Lewandowski bardzo wydatnie się do tego przyczynił. Polak otworzył wynik spotkania, wykorzystując rzut karny, który sędzia podyktował po faulu na Raphinhi. Do ciekawej sytuacji doszło jeszcze przed samym strzałem, a wszystko na swoim profilu na TikToku opublikował użytkownik "Lapulgamw". Mianowicie chodzi właśnie o zachowanie kapitana Barcy.

Podczas, gdy Lewandowski wykonywał jeszcze swój bardzo charakterystyczny nabieg, to jeszcze przed samym kopnięciem Brazylijczyk uniósł ręce do góry w geście radości ze strzelonego gola. To pokazuje, jak wielkie zaufanie mają na boisku koledzy z "Blaugrany", a trzeba przypomnieć, że już w tym sezonie Lewandowski jednego karnego nie wykorzystał. Miało to miejsce podczas meczu 6. kolejki La Liga z Villarrealem, gdy nie dał rady pokonać Conde.