Niewiarygodne, jak potraktowali Lewandowskiego po meczu. Wystarczyło jedno słowo

Po zmianie stron natomiast zawodnicy FC Barcelona wykonali to, co do nich zależało. A do zwycięstwa poprowadził ich swoimi bramkami nie kto inny, a Robert Lewandowski. Reprezentant Polski do wyrównania doprowadził w 53. minucie. Wyskoczył wówczas wysoko do piłki, którą dośrodkował Jules Kounde i popisując się wybitnym strzałem pokonał bramkarza.