Niewiarygodne, co robi gwiazdor! "Lewy" stawia ostry opór

Erling Haaland zapracował sobie na transfer do Borussii Dortmund genialnymi występami w barwach RB Salzburg. Norweg trafił do Niemiec w zimowym oknie transferowym na początku 2020 roku i szybko przekonał włodarzy BVB do tego, że warto było na niego postawić.

Już w swoim debiutanckim meczu z Augsburgiem Erling Haaland zanotował hat- tricka, a w dwóch następnych kolejkach dołożył do tego kolejne cztery trafienia i jedną asystę , zachwycając wszystkich fanów. Łącznie 22-latek rozegrał w barwach Borussii Dortmund 89 meczów, w których strzelił 86 goli. Byłoby ich zapewne zdecydowanie więcej, gdyby nie nękające go problemy ze zdrowiem.

Robert Lewandowski kontra Erling Haaland. Polak wygrywa "wyścig" z rywalem

To właśnie one stanowiły największy znak zapytania w przypadku genialnego napastnika, gdy ten przenosił się z Niemiec do Anglii, by podpisać kontrakt z Manchesterem City. Po zmianie klubu Norweg nie zatracił swojej skuteczności, o czym świadczy najlepiej 27 bramek zdobytych w 24 spotkaniach.