Nietypowe zasady prezentacji Lewandowskiego. Chicago Fire wyjątkowo restrykcyjne

Korespondencja z Chicago

Od pierwszych chwil dziennikarze mają poruszać się wyłącznie pod nadzorem pracowników klubu. Każdy przejdzie obowiązkową kontrolę przy bramie ośrodka treningowego Endeavor Health Performance Center, otrzyma tymczasową akredytację i dopiero wtedy zostanie wpuszczony na teren obiektu. Osoby spoza listy akredytowanych nie zostaną wpuszczone, a klub podkreśla, że nie przewiduje żadnych wyjątków ani możliwości dopisywania kogokolwiek w ostatniej chwili.

Chicago Fire chce kontrolować każdą chwilę pierwszego dnia "Lewego"

Jeszcze bardziej rygorystyczne zasady obowiązują podczas treningu. Media będą mogły obserwować jedynie pierwszych 15 minut zajęć, wyłącznie z wyznaczonej strefy. Każde wyjście poza wyznaczone granice oznacza usunięcie z ośrodka i utratę akredytacji na późniejszą konferencję oraz czwartkowy mecz z Vancouver Whitecaps.

Klub zadbał również o pełną kontrolę nad kontaktem Lewandowskiego z mediami. Jedyną okazją do zadania pytań będzie konferencja prasowa zaplanowana na godzinę 13:30 czasu lokalnego. Na scenie obok nowego napastnika pojawi się także trener Gregg Berhalter. Chicago Fire już teraz poinformowało, że po zakończeniu konferencji ani Lewandowski, ani Berhalter nie udzielą żadnych dodatkowych wywiadów przez resztę tygodnia. Wszystkie prośby o rozmowy mają być automatycznie odrzucane. Zakaz dotyczy również prób przeprowadzania nieautoryzowanych wywiadów z pracownikami klubu czy ambasadorami Chicago Fire - za złamanie tej zasady grozi - co za niespodzianka - odebranie akredytacji.

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Nietypowo wyglądają również wymagania dotyczące... ubioru dziennikarzy. Chicago Fire poprosiło przedstawicieli mediów, aby podczas konferencji prasowej nie zakładali odzieży związanej z żadnym klubem ani reprezentacją narodową. Tego typu zalecenia należą do rzadkości podczas wydarzeń piłkarskich - tu argumentuje się je "zachowaniem profesjonalnego charakteru strefy pracy mediów".

Wszystko wskazuje więc na to, że pierwszy dzień Roberta Lewandowskiego w nowym klubie został zaplanowany w najdrobniejszych szczegółach. Chicago Fire wyraźnie chce zapewnić swojej największej gwieździe maksymalny komfort i pełną kontrolę nad jej pierwszym kontaktem z mediami.

Robert Lewandowski IMAGO/@FELIPE MONDINO East News





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