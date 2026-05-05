Niespodziewany zwrot ws. Lewandowskiego. Jasny sygnał z Barcelony

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Fani Roberta Lewandowskiego powoli oswajają się już z myślą, że ostatnie kolejki sezonu 2025/2026 Primera Division, mogą być przy okazji ostatnimi meczami Polaka w barwach FC Barcelony. Istnieje jednak realny scenariusz na to, aby Polak został w Katalonii. Inny z graczy musi wtedy jednak pożegnać się z drużyną.

Robert Lewandowski w FC Barcelona
Robert LewandowskiFOT. SIPAUSA/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Ostatnie akordy trwającego jeszcze sezonu to z jednej strony walka o najważniejsze trofea - co dla FC Barcelony oznacza przypieczętowanie kolejnego tytułu mistrzowskiego, a z drugiej transferowe roszady. W hiszpańskich, polskich i włoskich mediach nie brakuje tematów związanych z katalońskim klubem i jak się okazuje, Alessandro Bastoni może ostatecznie nie przenieść się na Spotify Camp Nou. Z "Blaugraną" może jednak także nie pożegnać się Robert Lewandowski.

"TVP Sport" poprosiło o opinię w sprawie Polaka kilku dziennikarzy z Półwyspu Iberyjskiego. O ile są oni zgodni w tym, że faktycznie to mogą być ostatnie występy Lewandowskiego w FC Barcelonie, to Mireia Ruiz Serapio z Catalunya Radio, które ma swoją siedzibę w Barcelonie, ma realny scenariusz na pozostanie Polaka w klubie.

- Sytuacja Lewandowskiego łączy się z przyszłością Ferrana Torresa. Jeśli Ferran odejdzie z klubu, myślę, że Lewandowski zostanie jako rezerwowy numer 9. Nie sądzę, żeby Lewandowski został w przyszłym sezonie, jeśli Hiszpan także nadal będzie zawodnikiem Barcy. Chciałabym zobaczyć Roberta w barwach Blaugrany w przyszłym sezonie i żałuję, że nie zagra na mundialu - wyznała.

Zobacz również:

Jan Bednarek, Robert Lewandowski i Karol Świderski
Robert Lewandowski

Reprezentant Polski zapytany o transfer Lewandowskiego. Padł kierunek. "Rozmawialiśmy"

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej

Taki scenariusz wcale nie jest nieprawdopobony. Hiszpan, który przyszedł do Barcelony latem 2022 roku za 55 mln euro, przez cały okres swojej kariery w Katalonii ma jedynie przebłyski i nie spełnia pokładanych w nim nadziei. W tym sezonie strzelił 20 bramek we wszystkich rozgrywkach. Starszy o 12 lat Lewandowski tylko dwie mniej.

Kolejny z ekspertów, Miguel Ruiz wskazuje także, że to finanse Barcelony mogą zmusić niejako klub do przedłużenia umowy z Polakiem.

- Mam przeczucie, że czas Roberta Lewandowskiego w Barcelonie dobiegł końca i nie możemy oczekiwać od niego wiele więcej. Forma polskiego napastnika w tym sezonie była dobra, ale zespół musi iść dalej z kimś innym. Z drugiej strony Barcelonie będzie ciężko o następcę "Lewego" i klub chciałby podpisać z nim kontrakt na kolejny rok. Klub raczej nie będzie w stanie pozyskać kogoś lepszego i taki zawodnik, jak Lewandowski może być ratunkiem w konkretnych momentach przyszłego sezonu. Kluczowa w tym wszystkim jest obecna sytuacja finansowa klubu - ocenił dla "TVP Sport" dziennikarz "Cadena SER".

Robert Lewandowski nie czuje dużej presji, aby natychmiast podpisywać kolejny kontrakt i nawet jeśli zostanie wolnym zawodnikiem wraz z pierwszym dniem lipca, z pewnością nie będzie narzekał na brak zainteresowania. Najwięcej w tej chwili mówi się o ewentualnych przenosinach Polaka do Juventusu.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Hiszpanie pewni. Oto kiedy Lewandowski ogłosi decyzję ws. przyszłości

Szymon Łożyński
Szymon Łożyński
mężczyzna w niebieskim garniturze z czerwonym krawatem siedzi na tle z logotypami Nike i Spotify oraz fragmentem herbu sportowego
Robert Lewandowski. Czy Polak niebawem odejdzie z FC Barcelona? Xavier Bonilla / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
Dwóch mężczyzn w eleganckich garniturach siedzi na tle ściany z logo Nike i Spotify, jeden z nich trzyma mikrofon i przemawia, drugi uważnie słucha.
FC Barcelona po potencjalnym odejściu Roberta Lewandowskiego z klubu będzie musiała rozejrzeć się za nową, mocną "dziewiątką". Joan Laporta ma już swego faworytaPAU BARRENA AFP
piłkarz FC Barcelony w granatowo-bordowej koszulce, trzyma ręce na głowie w geście rozczarowania, na tle rozmytego stadionu
Robert LewandowskiZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
FC Porto mistrzem Portugalii. Polacy mieli powody do świętowania. WIDEOPolsat Box GoPOLSAT BOX GO

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja