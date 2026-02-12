Tylko dwóch operacji w zimowym oknie transferowym dokonała FC Barcelona. Do stolicy Katalonii w ramach wypożyczenia wrócił Joan Cancelo, a z klubem niespodziewanie i ku ogromnemu rozczarownaiu Hansiego Flicka rozstał się Dro Fernandez. Nie potrzeba było dużo czasu, aby zaczęły pojawiać się głosy, że pomocnik popełnił spory błąd, który może zaważyć na jego karierze.

FC Barcelona straciła utalentowanego wychowanka. Mówi się o błędzie

Zimą wychowanek niespodziewanie zakomunikował, że zamierza przenieść się do ekipy mistrza Francji, choć trener bardzo go cenił i coraz częściej obdarowywał minutami. A po przyjściu do ekipy mistrza Francji spotkało go srogie rozczarowanie - trafił do rezerw, a sztab szkoleniowy zakomunikował mu, że nie ma odpowiedniej jakości, aby grać w pierwszej drużynie.

Mimo przykrego z perspektywy Flicka odejścia relacje między PSG i FC Barcelona są dość dobre, a wykorzystać to może w najbliższym czasie perełka paryskiej akademii. Wszystko ujawnili dziennikarze redakcji "SPORT".

Z PSG do Barcelony? Perełka chce grać w drużynie z Lewandowskim

Jak wynika z ich ustaleń, Emmanuel Mbemba zaoferował się Barcelonie i chce grać w drużynie z Robertem Lewandowskim. 17-letni lewy obrońca miał poprosić swojego agenta o opóźnienie negocjacji ws. przedłużenia umowy z PSG, ponieważ nosi się z zamiarem odejścia.

Mbemba zdaje sobie sprawę, że konkurencja na pozycji zajmowanej przez Nuno Mendesa jest ogromna, a wygryzienie ze składu Portugalczyka byłoby piekielnie trudne. A że Barca jest obecnie jedną z najbardziej widowiskowo i ofensywnie grających drużyn w Europie, nic dziwnego, że zainteresował go taki kierunek.

Kontrakt młodego Francuza wygasa wraz z końcem sezonu, dlatego jego pozyskanie nic "Dumy Katalonii" by nie kosztowało. Do ostatecznej decyzji wciąż daleko, jednak taka operacja z pewnością może stanowić łakomy kąsek dla "Blaugrany".

Robert Lewandowski IMAGO/Revierfoto Newspix.pl

Emmanuel Mbemba w barwach francuskiej młodzieżówki NurPhoto Getty Images

Hansi Flick i Joao Cancelo Urbanandsport AFP