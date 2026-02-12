Niespodziewany transfer Barcelony? Gwiazda PSG się zaoferowała, agent już w akcji

Jakub Rzeźnicki

Sporym szokiem dla Barcelony w trakcie zimowego okienka była decyzja Dro Fernandeza o odejściu do Paris Saint-Germain. Wychowanek postrzegany był za wielki talent, a jego decyzja mocno rozsierdziła Hansiego Flicka. Jak wynika z ustaleń hiszpańskich mediów, niedługo może dojść do transakcji w drugą stronę. Okazało się, że perełka PSG chce grać razem z Robertem Lewandowskim i poczyniła już kroki w tę stronę.

Piłkarz w stroju klubowym z opaską kapitańską znajduje się na boisku, obok widoczny okrąg z dużym białym znakiem zapytania, tło rozmyte.
Robert Lewandowski wkrótce może zyskać nowego kolegę prosto z PSGJudit Cartiel/Getty ImagesGetty Images

Tylko dwóch operacji w zimowym oknie transferowym dokonała FC Barcelona. Do stolicy Katalonii w ramach wypożyczenia wrócił Joan Cancelo, a z klubem niespodziewanie i ku ogromnemu rozczarownaiu Hansiego Flicka rozstał się Dro Fernandez. Nie potrzeba było dużo czasu, aby zaczęły pojawiać się głosy, że pomocnik popełnił spory błąd, który może zaważyć na jego karierze.

FC Barcelona straciła utalentowanego wychowanka. Mówi się o błędzie

Zimą wychowanek niespodziewanie zakomunikował, że zamierza przenieść się do ekipy mistrza Francji, choć trener bardzo go cenił i coraz częściej obdarowywał minutami. A po przyjściu do ekipy mistrza Francji spotkało go srogie rozczarowanie - trafił do rezerw, a sztab szkoleniowy zakomunikował mu, że nie ma odpowiedniej jakości, aby grać w pierwszej drużynie. 

    Mimo przykrego z perspektywy Flicka odejścia relacje między PSG i FC Barcelona są dość dobre, a wykorzystać to może w najbliższym czasie perełka paryskiej akademii. Wszystko ujawnili dziennikarze redakcji "SPORT".

    Z PSG do Barcelony? Perełka chce grać w drużynie z Lewandowskim

    Jak wynika z ich ustaleń, Emmanuel Mbemba zaoferował się Barcelonie i chce grać w drużynie z Robertem Lewandowskim. 17-letni lewy obrońca miał poprosić swojego agenta o opóźnienie negocjacji ws. przedłużenia umowy z PSG, ponieważ nosi się z zamiarem odejścia.

    A jednak. Potwierdziły się doniesienia ws. Lewandowskiego. Głos prosto zza oceanu

    Mbemba zdaje sobie sprawę, że konkurencja na pozycji zajmowanej przez Nuno Mendesa jest ogromna, a wygryzienie ze składu Portugalczyka byłoby piekielnie trudne. A że Barca jest obecnie jedną z najbardziej widowiskowo i ofensywnie grających drużyn w Europie, nic dziwnego, że zainteresował go taki kierunek.

    Kontrakt młodego Francuza wygasa wraz z końcem sezonu, dlatego jego pozyskanie nic "Dumy Katalonii" by nie kosztowało. Do ostatecznej decyzji wciąż daleko, jednak taka operacja z pewnością może stanowić łakomy kąsek dla "Blaugrany".

    Piłkarz w stroju FC Barcelony z numerem 9 przygotowuje się do sprintu na murawie stadionu podczas meczu, skupiony z ręką opartą o ziemię, w tle rozmazane postacie innych zawodników.
    Robert LewandowskiIMAGO/RevierfotoNewspix.pl
    Piłkarz w niebieskiej koszulce z numerem 13 biegnie po boisku, koncentrując się na lecącą piłkę. W tle rozmazani kibice i zielona murawa.
    Emmanuel Mbemba w barwach francuskiej młodzieżówkiNurPhotoGetty Images
    Trener i piłkarz stoją przy linii bocznej boiska na tle ławki rezerwowych oraz kibiców na trybunach, piłkarz ubrany w koszulkę FC Barcelony z numerem 2, atmosfera meczu piłkarskiego.
    Hansi Flick i Joao CanceloUrbanandsportAFP

