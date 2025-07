Niespodziewany ruch Barcelony. To on ma walczyć z Lewandowskim. Wypożyczenie na horyzoncie

FC Barcelona już od dłuższego czasu planowała pozyskanie do swojej ofensywy nowego lewoskrzydłowego - i w pewnym momencie wydawało się niemalże pewne, że szeregi "Blaugrany" zasili Nico Williams. Ten jednak ostatecznie przedłużył swój kontrakt z Athletikiem Bilbao, co wprowadziło w gabinetach FCB niemałe zamieszanie .

"The Blues" mieliby być skłonni wypożyczyć Senegalczyka o ile zagwarantowane zostanie to, że otrzyma on prawdziwą szansę na wykazanie się od Hansiego Flicka. Dla "Barcy" taka opcja byłaby z kolei dogodna z uwagi na fakt, że byłby to ruch niskobudżetowy, a mistrzom Hiszpanii mocno zależy na pilnowaniu finansów.