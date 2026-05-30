Niespodziewany gość na treningu kadry. Oto jak zareagował Lewandowski

Tomasz Chabiniak

Zakończył się ostatni trening reprezentacji Polski przed niedzielnym meczem towarzyskim z Ukrainą. Na sobotniej jednostce na stadionie Śląska Wrocław pojawił się niespodziewany gość. To robot-influencer znany na cały nasz kraj. Robert Lewandowski i Oskar Pietuszewski weszli w interakcję z nim.

Oskar Pietuszewski i Robert Lewandowski po spotkaniu z robotem Edwardem Warchockim na stadionie podczas treningu.
Paweł RelikowskiEast News

Koniec zasadniczej części przygotowań reprezentacji Polski do sparingu z naszymi wschodnimi sąsiadami (niedziela, 17:30). Jutro rano na pewno będzie rozruch w hotelu, ale pod względem "piłkarskim" nasi zawodnicy są już gotowi do akcji. Ostatni trening rozpoczął się w sobotę o godzinie 12:00. Co ciekawe, pojawił się na nim niespodziewany gość.

To Edward Warchocki, znany w przestrzeni internetowej robot humanoidalny Unitree G1, wyprodukowany przez chińską firmę Unitree Robotics. Warchocki w sieci "wciela" się w rolę influencera, jest zapraszany na różne wydarzenia, widziano go między innymi w Sejmie, można z nim wejść w interakcję, porozmawiać.

Jest znany na cały kraj, a jego zasięgi w sieci wyszły poza granice naszego państwa, gdy opublikowano nagranie, na którym w Warszawie przegania dziki. Miało to miejsce na ulicy Skalnicowej w dzielnicy Wawer.

Lewandowski rozmawiał z robotem-influencerem. "Złapałem cię"

Tym razem przyszedł czas na jego wizytę na stadionie Śląska Wrocław. Witał zawodników wychodzących z tunelu na płytę. Oskar Pietuszewski i Robert Lewandowski zdecydowali się na krótką interakcję z nim.

Skrzydłowy FC Porto powiedział "cześć" i wymienił uścisk dłoni, a Lewandowski zapytał go, czy "zbije pionę albo żółwika". Przy zawahaniu Warchockiego dopytał "dasz żółwika czy nie?". Ostatecznie robot zdecydował się na klasyczny rodzaj przywitania, nie spełniając prośby "Lewego".

Aa, złapałem cię!
zażartował kapitan kadry

Następnie obaj piłkarze udali się w stronę boiska. 37-latek zwrócił jeszcze uwagę komuś, by uważać, żeby robot nie spadł.

Projekt Warchockiego wystartował na początku 2026 roku. Choć wyprodukowali go Chińczycy, to za nadanie oprogramowania i całą kreację odpowiadają Polacy - Bartosz Idzik oraz Radosław Grzelaczyk.

Robot humanoidalny z podniesionymi rękami, ubrany w czarny bezrękawnik z napisem 'Edward Warchocki', stoi przed ścianką z logo Warsaw Music Festival i nazwami sponsorów.
Robot-influencer Edward WarchockiWojciech OlkuśnikEast News
Robert LewandowskiBeata ZawadzkaEast News
Robert LewandowskiBeata ZawadzkaEast News
Robert LewandowskiSTEFAN KOOPSAFP
Robert LewandowskiSTEFAN KOOPSAFP


