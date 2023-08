Lewandowski miał dwie lub trzy klarowne sytuacje, by strzelić gola. W końcu trafi do siatki, potrzebuje tego pierwszego trafienia, jak każdy napastnik. Trzeba być cierpliwym

To nie wszystko. Według katalońskiego "Sportu" to nie tylko czysta kurtuazja, ale słowa, za którymi idą czyny. "Xavi i personel nadal ślepo ufają mu jako pierwszej '9'. Jak to miało miejsce w niektórych przypadkach w zeszłym roku, uważają, że są to typowe wahania dotyczące napastników i że jest to coś przejściowego" - wyjaśniono.