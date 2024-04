"Lewy" zrewanżował się selekcjonerowi dobrymi rekomendacjami. W rozmowie z WP SportowymiFaktami stwierdził, że do kadry "zawitała normalność" i zasygnalizował, że z Probierzem pracuje mu się dobrze. Docenia to, że trener jest "przede wszystkim fair". "Nawet jak ma podjąć ciężką decyzję, to mówi to, co myśli i powie to w cztery oczy. Nawet jak decyzja jest ciężka dla niektórych" - opowiadał.