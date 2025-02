Niespodziewane odejście z Barcelony? Lewandowski nie ma wyboru, Flick już pogodzony

Trudna sytuacja finansowa zmusza niekiedy działaczy Barcelony do podejmowania decyzji stojących w sprzeczności z wizją Hansiego Flicka. W przypadku niektórych decyzji transferowych Niemiec nie ma zbyt wiele do powiedzenia, co może odbić się na przyszłości drużyny. Hiszpanie ujawnili, że FC Barcelona otrzymała kompletnie niespodziewaną ofertę transferową i natychmiast przystąpiła do negocjacji. Aż huczy, że Robert Lewandowski został pozostawiony bez wyboru.