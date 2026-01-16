Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niespodziewane odejście z Barcelony. Lewandowski musi się pogodzić. Flick załamany

Rafał Sierhej

FC Barcelona dokonała jednego zimowego wzmocnienia. Do klubu po krótkim okresie rozłąki powrócił Joao Cancelo. Portugalczyk został wypożyczony na pół roku i ma zwiększyć możliwości Hansiego Flicka na bokach obrony. Wydawaje się, że to koniec ruchów "do klubu", ale od początku okna transferowego mówiło się, że na wypożyczenie odejdzie Marc-Andre ter Stegen. Jak się okazuje, to nie koniec. Kataloński "Sport" poinformował o szokującym odejściu za sprawą wpłacenia klauzuli odstępnego.

Piłkarz FC Barcelony ubrany w klubowy strój na stadionie podczas wydarzenia sportowego, w tle rozmyte trybuny, w prawym górnym rogu wstawka z radosną grupą zawodników świętujących wspólnie sukces.
Robert Lewandowski, Dro Fernandez, Marcus Rashford, Fermin Lopez i Lamine YamalGetty Images/Getty ImagesGetty Images

FC Barcelona mocno przeciętnie weszła w ten sezon. "Duma Katalonii" właściwie od początku musiała oglądać plecy Realu Madryt, co wiązało się także z kontuzjami ważnych piłkarzy "Blaugrany", ale przede wszystkim z bardzo dobrą formą "Królewskich". Tendencja zaczęła się zmieniać w listopadzie.

W ekipie dowodzonej przez Xabiego Alonso zaczęły pojawiać się tarcia, które doprowadziły do podziału w drużynie, a ostatecznie kilku niekorzystnych wyników. Barcelona w tym czasie wróciła "do siebie" i zaczęła wygrywać kolejne ligowe spotkania, co zaowocowało bardzo udanym końcem roku.

Flick traci piłkarza. "Największe rozczarowanie w życiu"

W styczeń "Duma Katalonii" weszła jako lider La Liga z kilkupunktową przewagą nad "Los Blancos", a wszystko piłkarze Hansiego Flicka przypieczętowali triumfem w rozgrywkach Superpucharu Hiszpanii. W finale obrońcy tytułu pokonali 3:2 Real Madryt. Już wtedy w tle toczyły się rozmowy transferowe. 

Te dotyczyły jednak dwóch wypożyczeń. Jednego "do klubu" i drugiego "z klubu". Do ekipy Hansiego Flicka ostatecznie dołączył na pół roku Joao Cancelo, co poszerza opcje w defensywie dla Niemca. Z drużyny ma odejść także Mar-Andre ter Stegen, który szuka minut przed mundialem, aby zapewnić sobie miejsce w kadrze.

Wszelkie doniesienia wskazują na to, że golkiper najbliższe pół roku spędzi w Gironie. Flick z pewnością nie spodziewał się, że jego zespół opuści jeszcze jeden piłkarz. Mowa o perełce La Masii - Dro Fernandezie, który w tym sezonie zadebiutował w pierwszej drużynie "Blaugrany".

O sprawie jako pierwszy poinformował kataloński "Sport". Dziennikarze z pewnością przekazują, że 18-latek odejdzie z klubu jeszcze tej zimy. Nie jest znany nowy pracodawca, ale kataloński dziennik przekonuje, że wpłacona została klauzula odejścia w wysokości ledwie sześciu milionów euro.

Wszystko z powodu niemożności znalezienie porozumienia z klubem w sprawie przedłużenia umowy. "Barcelona planowała przedłużyć jego kontrakt, gdy skończy 18 lat (wydarzyło się to 12 stycznia przyp. red.), ale Deco nie zdołał sfinalizować umowy na czas. Zawodnik poinformował o tym Hansiego Flicka dziś rano" - czytamy.

Dziennikarze przekazują, że w najbliższych dniach dojdzie do spotkania zawodnika ze swoim otoczeniem, aby zdecydować, którą ofertę wybiorą. Flick miał powiedzieć "To największe rozczarowanie w moim życiu". Dro w tym sezonie zagrał w pięciu meczach Barcelony, zaliczył jedną asystę.

