Niespodziewana szansa przed Lewandowskim. Otwiera się historyczna możliwość

Po zwycięstwie 3-2 nad PSG w pierwszym spotkaniu FC Barcelona jest bliska awansu do półfinału Ligi Mistrzów. Tam może zmierzyć się z wygranym dwumeczu Borussia Dortmund - Atletico Madryt. Dla Roberta Lewandowskiego to znakomita okazja, by - dość niespodziewanie - być może ostatni raz w karierze powalczyć o sukces w Champions League. Polak ma jeszcze jeden, indywidualny cel do zrealizowania.