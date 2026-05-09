Niespodziewana sytuacja na treningu Barcelony, Lewandowski nie wytrzymał. To zrobił Szczęsny

Paweł Czechowski

FC Barcelona czeka niebawem najważniejszy mecz w sezonie w kontekście rozgrywek Primera Division - "El Clasico", którego dodatkową stawką jest możliwe rozstrzygnięcie walki o mistrzostwo Hiszpanii. W obozie "Blaugrany" - w przeciwieństwie do ekipy "Królewskich" - przed hitem panuje raczej dobra atmosfera, czego przykładem jest sytuacja z sobotniego treningu, której bohaterami byli Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny.

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski na treningu FC Barcelona; piłkarze na boisku, widoczne logo klubu.
Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski na moment zamienili się rolami na treningu FC Barcelony

FC Barcelona by przypieczętować sobie mistrzostwo Hiszpanii już w ten weekend musi zrobić jedno - nie przegrać z Realem Madryt, bowiem do zyskania absolutnie bezpiecznej przewagi nad drugimi w tabeli Primera Division "Królewskimi" potrzebuje tylko remisu.

Zdania będzie dla "Blaugrany" o tyle łatwiejsze, że wśród "Los Blancos" panuje fatalna atmosfera, związana z niedawnym, naprawdę poważnym incydentem dotyczącym starcia Aureliena Tchouameniego z Federico Valverde po którym ten drugi wylądował w szpitalu.

Zamiana na treningu Barcelony. Szczęsny i Lewandowski w zupełnie odmiennych rolach niż zwykle

Tymczasem wśród graczy "Dumy Katalonii" nastroje raczej dopisują - i przykładem tego może być sytuacja z sobotniego, porannego treningu podopiecznych trenera Hansiego Flicka. W trakcie ćwiczeń bowiem... Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski postanowili na moment zamienić się rolami.

Do wykonania rzutu karnego podszedł "Szczena", a "Lewy" zatańczył przez moment na linii, ale... nie musiał rzucać się do interwencji, bowiem jego kompan posłał futbolówkę całkowicie poza światło bramki, co napastnik skwitował uśmiechem i machnięciem ręką.

"El Clasico" już w niedzielny wieczór

Niebawem czas na żarty jednak mimo wszystko się skończy - "El Clasico" na Camp Nou odbędzie się już w najbliższą niedzielę o godz. 21.00. Zapraszamy do śledzenia transmisji z tego spotkania w Eleven Sports 1 oraz w ramach tekstowej relacji na żywo w Interii Sport.

Na ten moment "Barca" ma 11 punktów przewagi nad Realem Madryt. Do końca sezonu zagra jeszcze po "Klasyku" z Deportivo Alaves, Realem Betis oraz Valencią, z którą domknie sezon na własnym terenie 24 maja.

Paweł Czechowski
