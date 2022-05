Niespodziewana opcja dla Lewandowskiego! Chcą przelicytować Barcelonę

W ostatnich dniach media sportowe na całym świecie fascynują się możliwym transferem Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium do FC Barcelona. Kapitan reprezentacji Polski ogłosił już publicznie, że nie przedłuży kontraktu z ekipą mistrza Niemiec i chciałby opuścić Bawarię już latem. "Lewy" ma być przy tym nastawiony na przeprowadzkę na Półwysep Iberyjski.

Oczywiście, na sytuację Roberta Lewandowskiego z zaciekawieniem spoglądają działacze nie tylko FC Barcelona, ale też innych czołowych klubów Europy. Do tej pory otwarcie mówiło się o zainteresowaniu Polakiem ze strony Chelsea oraz PSG .

Reklama

Zaskakujące wieści. Arsenal chce sprowadzić Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium?

Do wyścigu o "Lewego" miał dołączyć jednak także... Arsenal! Te zaskakujące informacje przedstawił dziennikarz Maciej Iwański. Londyńczycy nie tylko chcą zakontraktować Roberta Lewandowskiego, ale i są skłonni zapłacić Bayernowi Monachium więcej niż FC Barcelona.

- To zaskakujący chętny, bo do tej pory - w odróżnieniu od poprzedników - tej nazwy się nie wymieniało. Arsenal także zapłaciłby za Polaka Bayernowi więcej, niż Barcelona i będzie go kusił wizją powrotu do klubowej wielkości w oparciu o klasę sportową i doświadczenie Lewandowskiego. No i naturalnie jest w stanie spełnić żądania finansowe piłkarza - czytamy na portalu Sport.tvp.pl.

Trzeba jednak zaznaczyć, że szanse Arsenalu na sprowadzenie Roberta Lewandowskiego wydają się być znikome, biorąc pod uwagę chociażby fakt, że "Kanonierzy" nie znajdują się na tej samej półce co Chelsea lub Barcelona, mimo iż "Duma Katalonii" boryka się z kryzysem sportowym i finansowym.