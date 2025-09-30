Sports World to magazyn poświęcony marketingowi sportowemu, mediom i zarządzaniu sportem. Prestiżowa gazeta postanowiła z okazji swojego 10-lecia zaprosić do współpracy Roberta Lewandowskiego. To on stał się bohaterem jubileuszowej okładki.

Robert Lewandowski na okładce jubileuszowej Sports World

"Naszą jubileuszową edycję uświetnia nie kto inny jak Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji Polski, rekordzista i jeden z najbardziej dokładnych i konsekwentnych napastników we współczesnej piłce. Z ponad dekadą na samym szczycie światowego futbolu, przepisując rekordy w Niemczech, Hiszpanii i na arenie międzynarodowej, Lewandowski jest przykładem standardu czempiona" - pisano o Lewandowskim w zapowiedzi nowej edycji magazynu.

Sąd nad Lewandowskim w kadrze. "To powinno się pokazywać młodym piłkarzom". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

"Ponieważ SW celebruje dekadę doskonałości, my z dumą świętujemy nie tylko kamień milowy, ale też ikony, które razem z nami kształtowały tę epokę. Ta edycja to hołd dla doskonałości, która nas definiuje, talentu, który nas inspiruje i przyszłości, którą nadal kształtujemy" - można było przeczytać.

Robert Lewandowski bohaterem wyjątkowej sesji zdjęciowej

Lewandowski został doceniony m.in. za to, w jaki sposób prowadzi swój wizerunek, szczególnie w światowych mediach. Podkreślono to, jak zgrabnie łączy różne jego elementy, by te tworzyły spójną całość.

"Robert Lewandowski to rzadka osobistość. Człowiek na wskroś nowoczesny, ukształtowany przez dumną tradycję i bogate dziedzictwo. Sports World odsłania kolejne warstwy niesamowitego talentu przez pokolenia" - można było przeczytać. To kolejny raz, gdy Lewandowski pokazany jest z bardzo dobrej strony również pod kątem prowadzenia swojej marki w nowoczesnych mediach.

Robert Lewandowski znów zwrócił uwagę hiszpańskiej prasy. Wielka forma Polaka w Hiszpanii nie mogła przejść niezauważona Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Diario Sport AFP

Robert Lewandowski jest regularnym bohaterem "jedynek" w hiszpańskiej prasie Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP - x.com/mundodeportivo AFP