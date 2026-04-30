Niesamowity scenariusz. Lewandowski o krok od samego szczytu. Decydujące chwile

Robert Lewandowski po 10 tytułów mistrza kraju sięgnął w Bundeslidze. W latach 2011 i 2012 świętował ligowy triumf w barwach Borussii Dortmund. W okresie 2015-22 nieprzerwanie odbierał gratulacje jako piłkarz Bayernu Monachium.

Już pierwszy sezon po przeprowadzce na Camp Nou - 2022/23 - kończył jako mistrz Hiszpanii. Sukces powtórzył przed rokiem. A teraz wszystko wskazuje na to, że "Blaugrana" mknie po obronę tytułu. Jak zauważa TVP Sport, dla "Lewego" będzie to 13. taki laur w karierze, jeśli chodzi o ligi TOP 5.

Robert Lewandowski z kolejnym rekordem? Wszystko może się rozstrzygnąć już w najbliższy weekend

Pięć kolejek przed końcem zmagań w La Liga na szczycie tabeli zasiada Barcelona. Jej przewaga nad drugim Realem Madryt wynosi aż 11 punktów. W zasadzie już tylko kataklizm mógłby zagrodzić Katalończykom drogę do końcowego triumfu.

"Blaugrana" może osiągnąć cel już w najbliższy weekend. W sobotę zmierzy się w gościnie z Osasuną Pampeluną. Dzień później "Los Blancos" zagrają z Espanyolem. Korzystny układ rezultatów oznacza tytuł dla ekipy Hansiego Flicka.

Wtedy "Lewy" zaliczy kolejny rekord. Tym razem trafi na szczyt listy grupującej zawodników z największą liczbą tytułów w pięciu najsilniejszych ligach Europy. Na Polaka czekają już tam Ryan Giggs, Thomas Mueller, Manuel Neuer oraz Kingsley Coman.

"Lewy" klasyfikowany jest obecnie na piątej pozycji, ex aequo z Lionelem Messim, Davidem Alabą i Francisco Gento.

Piłkarze z największą liczbą tytułów w ligach TOP 5:

1. Ryan Giggs - 13 tytułów mistrzowskich

1. Thomas Mueller - 13

1. Manuel Neuer - 13

1. Kingsley Coman - 13

5. Robert Lewandowski - 12

5. Leo Messi - 12

5. David Alaba - 12

5. Francisco Gento - 12

9. Thiago Alcantara - 11

9. Arjen Robben - 11

9. Paul Scholes - 11

9. Gianluigi Buffon - 11

Żródło: TVP Sport

Robert Lewandowski AFP

Robert Lewandowski JOAN MONFORT East News

Robert Lewandowski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

