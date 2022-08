Niesamowity majstersztyk Lewego! Polak pokazał klasę

"Lewy" po raz drugi do siatki w meczu z Realem Sociedad trafił w 68. minucie, kończąc sprawną i bardzo dobrą akcję całego zespołu. Firma Be Your Best, zajmująca się analizowaniem sytuacji boiskowych i treningiem poruszania się po murawie, rozłożyła na czynniki pierwsze to trafienie kapitana reprezentacji Polski.

Analitycy podkreślają przede wszystkim sposób w jaki Lewandowski "zbiera" informacje na temat ustawienia rywali, niezbędne dla niego, by móc w odpowiedni sposób wejść w pole karne. Przy golu z Sociedad w ciągu dwóch sekund trzykrotnie "przeskanował" otoczenie dookoła siebie.

Analitycy zachwyceni Lewandowskim. "Urodzony z 9 na plecach"

Kolejne podkreślone rzeczy to przewidywanie ze strony Lewandowskiego tego, w jaki sposób będzie zagrane i gdzie wyląduje podanie, a także sposób nabiegnięcia na piłkę, z przyspieszeniem w odpowiednim momencie, by zgubić obrońców. Zdaniem analizujących Lewandowski "urodził się z numerem 9 na plecach".

Lewandowski w meczu na Estadio Anoeta dołożył też osiągnięcie ważne do odnotowania dla jego osobistych rekordów. Otóż po raz pierwszy w karierze trafił on od siatki już w 1. minucie meczu, tym samym 34-latek może pochwalić się tym, że strzelał on gole w każdej minucie gry.