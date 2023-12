Robert Lewandowski swój ostatni mecz w barwach FC Barcelony zagrał tuż przed świętami bożego Narodzenia. Zawodnik poleciał z zespołem z Katalonii do Stanów Zjednoczonych i rozegrał towarzyskie spotkanie z Clubem America w Dallas. Niestety nie sprawił sobie dodatkowego prezentu na święta, bowiem jego drużyna przegrała na wyjeździe 2:3. Po wszystkim kapitan "Biało-Czerwonych" wrócił do ojczyzny, żeby spędzić z bliskimi Boże Narodzenie. Tradycyjnie opublikował zdjęcie z żoną Anną i córkami Klarą i Laurą. Lewandowscy pozowali uśmiechnięci na tle ogromnej choinki. Na profilu 35-latka na Instagramie pojawiły się również kadry z wypadu do Warszawy.