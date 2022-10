Niesamowite, co stało się po golu Lewandowskiego. Coś nieprawdopodobnego!

Robert Lewandowski świetnie rozpoczął mecz przeciwko drużynie z Majorki. Już w pierwszej połowie gry Polak wpisał się na listę strzelców i wywalczył prowadzenie dla Barcelony. Mocnym strzałem nie dał szans bramkarzowi, a tuż po golu wykonał swoją charakterystyczną cieszynkę z dwoma pięściami.

Trafienie "Lewego" wprawiło w euforię nie tylko kibiców jego i "Dumy Katalonii". Mocno rozentuzjazmowało również francuskich komentatorów telewizyjnych.

RCD Mallorca - FC Barcelona. Francuzi rozpływają się nad golem Roberta Lewandowskiego. Jest wideo

Po sieci krąży wideo z reakcją Francuzów na gola Lewandowskiego. Tuż po bramce zaczęli... śpiewać na cześć Polaka. Oryginalne wideo warto odsłuchać samemu.

"Lewy" zdobył właśnie 9. bramkę w hiszpańskiej La Lidze i najpewniej wcale nie ma zamiaru się na tym zatrzymać. Jest w doskonałej formie i kwestią czasu są następne sukcesy. Jego klasę przed meczem RCD Mallorca - FC Barcelona docenił trener ekipy z Majorki. "Do tej pory widziałem Lewandowskiego tylko w telewizji. Moja drużyna nigdy nie musiała przeciwko niemu grać. Jest urodzonym kilerem. A ja jestem Meksykaninem i już dziś wiem, że na mundialu mamy przechlapane - mówił Javier Aguirre .

W podobnym tonie wypowiedział się Angel Rodriguez . "To świetny napastnik. Barcelona go pozyskała, bo jest zabójcą i piłkarzem, który nie tylko zdobywa bramki, ale też dużo wnosi do gry drużyny" - stwierdził.

