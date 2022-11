Niesamowita reakcja Roberta Lewandowskiego po golu. Łzy wzruszenia! [WIDEO]

Wreszcie jest! Pierwszy gol Roberta Lewandowskiego na mundialu. I to nie tylko w Katarze, ale w ogóle w historii występów polskiego napastnika na mistrzostwach świata. "Lewy" przełamał się w ważnym meczu przeciwko Arabii Saudyjskiej . Do siatki trafił pod koniec pojedynku, w 82. minucie gry. W sprytny sposób wykorzystał błąd przy przyjęciu Al Malkiego, przejął futbolówkę i popędził wprost na bramkę. Następnie, w sytuacji sam na sam z bramkarzem, posłał piłkę do siatki.