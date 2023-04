Przez pięć pojedynków, od 23 lutego, trwała strzelecka niemoc Roberta Lewandowskiego. Nie mógł trafić ani w meczach Barcelony, ani w spotkaniach reprezentacji Polski w eliminacjach do Euro 2024. To oznacza, że w marcu napastnik ani razu nie wpisał się na listę strzelców, co stanowi jego najdłuższą tego typu passę od lat. Zaczęły się spekulacje o kryzysie, a nawet o... powolnym schyłku kariery.