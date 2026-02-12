Niepokojące przecieki na temat Lewandowskiego. Oto decyzja Flicka, już oficjalnie

W czwartek świat sportu bacznie przygląda się nie tylko igrzyskom olimpijskim odbywającym się na terenie Włoch. O godzinie 21:00 święto będą mieć kibice futbolu, ponieważ w Hiszpanii dojdzie do szlagieru pomiędzy Atletico Madryt a FC Barcelona. Stawka potyczki jest zacna. Triumfator dwumeczu zapewni sobie bilet do Sewilli, gdzie zostanie rozegrany finał Pucharu Króla. Trofeum broni "Duma Katalonii", dlatego też sympatycy "Blaugrany" liczą na zwycięstwo swoich ulubieńców.

Hansi Flick nie ma jednak łatwo ze względu na urazy. Z problemami zdrowotnymi walczą między innymi Raphinha czy Marcus Rashford. "Oczywiście mamy tu pewne odczucia mięśniowe. To normalne, że jako profesjonalny zawodnik musisz dbać o swoje ciało. To najważniejsza kwestia i on to robi. Musimy go wspierać, mieć na to oko i to robimy" - wyznał Niemiec na temat Brazylijczyka podczas wczorajszej konferencji prasowej (cytat za: "fcbarca.com").

Na szczęście wszystko w porządku z Robertem Lewandowskim. Ale nie oznacza to, że fani z kraju nad Wisłą ze spokojem wyczekują pierwszego gwizdka. Znów niepokojące informacje kolportowali od rana żurnaliści z Półwyspu Iberyjskiego. Hiszpańskie portale były zgodne i nie uwzględniły Warszawianina w przewidywanym składzie liderów La Ligi. "Ferran jest faworytem na pozycję napastnika, gdzie rywalizuje z Lewandowskim" - wprost napisało między innymi Mundo Deportivo, o czym wspominaliśmy TUTAJ.

Wielki hit w Hiszpanii. Lewandowski mecz z Atletico rozpocznie na ławce

Decyzja była jednak w rękach Hansiego Flicka, a nie dziennikarzy. Ten rzeczywiście postawił na młodszego ze snajperów. FC Barcelona na około godzinę przed pierwszym gwizdkiem podzieliła się ze światem komunikatem w mediach społecznościowych.

Skład FC Barcelona na mecz z Atletico Madryt:

J. Garcia, Balde, Cubarsi, Torres, Yamal, Fermin, M. Casado, Olmo, De Jong, Kounde, E. Garcia

