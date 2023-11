Niepokojące głosy o Robercie Lewandowskim. Jerzy Dudek stanowczo reaguje

Robert Lewandowski nie ma ostatnio dobrego czasu. Po znakomitym meczu z Deportivo Alaves gwiazdor futbolu przyjechał do Polski i wziął udział w ostatnim w tym roku zgrupowaniu. Niestety nie wywalczył z "Biało-Czerwonymi" awansu na mistrzostwa Europy w Niemczech i tym samym musi przygotowywać się z drużyną narodową na marcowe baraże. Po spotkaniu internet po raz kolejny w tym roku zalała fala negatywnych komentarzy. Eksperci i kibice mówią wprost o kryzysie napastnika FC Barcelony, który w tych eliminacjach prezentował się słabo.

Formę kapitana naszych Orłów z uwagą obserwują również Hiszpanie, którzy pokładają w "Lewym" ogromne nadzieje. Po powrocie do Barcelony Polak otrzymał szansę od trenera Xaviego i pojawił się na boisku w starciu z Rayo Vallecano. Jednak więcej niż o jego grze, mówiło się o zachowaniu rywala. Polak został ostro potraktowany przez Floriana Lejeune, który chwycił go w pół i powalił go na boisku. Po końcowym gwizdku sędziego na "Lewego" czekał kolejny "cios", tym razem od ekspertów, którzy domagają się od niego większego zaangażowania na murawie.

Przed meczem z Porto w sprawie gracza "Dumy Katalonii" wypowiedział się legendarny polski bramkarz.

Jerzy Dudek bez ogródek w sprawie Roberta Lewandowskiego. Nie miał zamiaru się hamować

Coraz więcej mówi się w mediach o kryzysie napastnika. Jego wyniki w reprezentacji, szczególnie w eliminacjach do Euro nie napawają optymizmem, a w Hiszpanii też zaczynają mieć coraz więcej wątpliwości co do jego formy. Po spotkaniu z Rayo Vallecano żurnaliści z redakcji "SPORT" na niedzielnej okładce umieścili 35-latka. Obok zdjęcia znalazł się wymowny podpis "Wystarczy wymówek".

To jest dla niego najtrudniejszy czas. Wcześniej nie miał takich okresów, gdzie borykał się z urazem i musiał zmagać się z różnego rodzaju problemami. Jego statystyki są teraz dużo gorsze niż poprzednio ~ stwierdził Jerzy Dudek w rozmowie z "Super Expressem".

"Barcelona też nie jest na swoim optymalnym poziomie. Podobnie zresztą jak reprezentacja Polski, w której mamy czwartego trenera w ciągu dwóch lat. Ta niestabilność powoduje, że gra Lewandowskiego jest niezadowalająca i przez to też ma wahania formy" - mówił legendarny bramkarz.

Polak zaznaczył, że najlepszym rozwiązaniem na uciszenie krytyków są golę. Lewy będzie miał okazję do zdobycia bramek już jutro, bowiem FC Barcelona we wtorek (28.11) zmierzy się z FC Porto w Lidze Mistrzów. "Przydałoby się, żeby strzelił kilka goli i uciszył ludzi, którzy go stale atakują. Mam nadzieję, że stanie się to już przy okazji meczu z Porto" - oznajmił 50-latek.

Robert Lewandowski, FC Barcelona / CESAR MANSO / AFP

Robert Lewandowski, FC Barcelona / Rex Features / East News

Robert Lewandowski, FC Barcelona / Jose Breton / AFP