Niepokojące doniesienia po meczu z Holandią. Chodzi o Lewandowskiego. Czegoś takiego nie było od lat

W poprzednich latach Robert Lewandowski nie potrzebował wiele czasu, aby odcisnąć swoje piętno na świeżo rozpoczętych rozgrywkach. 37-latek z marszu dostarczał swojej drużynie goli, dzięki czemu na przestrzeni kilkunastu sezonów zyskał miano niezawodnego snajpera oraz jednego z najlepszych ofensywnych piłkarzy obecnych czasów.

Sezon 2025/2026 jest w tej kwestii przełomowy, lecz niestety w negatywnym tego słowa znaczeniu. Już podczas meczu o Puchar Gampera Polak nie znalazł się w kadrze meczowej "Dumy Katalonii", a to ze względu na uraz, którego nabawił się w trakcie przygotowań do wznowienia rozgrywek. Ten wykluczył go również z udziału w inaugurującym sezon La Ligi meczu z Mallorcą. Polak powrócił do kadry meczowej dopiero 23 sierpnia, lecz w starciu z Levante pełnił rolę zawodnika rezerwowego. Podobny scenariusz miał również miejsce podczas spotkania z Rayo Vallecano. W żadnym z wyżej wspomnianych meczów napastnik nie zanotował także trafienia do bramki rywali.

Początek września to natomiast hucznie zapowiadany powrót Lewandowskiego do kadry narodowej. Tym razem 37-latek znalazł się w wyjściowym składzie drużyny Jana Urbana. Nie zmieniło to jednak sytuacji, bowiem w starciu z Holendrami Lewandowski również nie zdołał znaleźć drogi do bramki rywali. Ten fakt przelał czarę goryczy, skłaniając hiszpańskich dziennikarzy do "rozprawienia się" z Lewandowskim.

Tak złego początku sezonu Lewandowski nie miał nigdy. Liczby mówią same za siebie

Na łamach portalu "as.com" pojawił się artykuł, którego autor snuje rozważania na temat "najgorszego początku sezonu" w wykonaniu Roberta Lewandowskiego. Do poparcia swojej tezy użył on statystyk, które dobitnie pokazują, że w poprzednich kampaniach polski snajper był zdumiewająco skutecznym egzekutorem już od pierwszych spotkań.

"Napastnik z Polski zagrał dotychczas bardzo niewiele i wciąż nie zdobył bramki. W reprezentacji również nie wpisał się na listę strzelców. W zeszłym sezonie trafił trzy razy w trzech pierwszych kolejkach. [...]. Lewandowski wyróżniał się przede wszystkim efektownymi startami sezonów. W ubiegłych rozgrywkach zdobył 16 goli w 18 pierwszych kolejkach, co daje średnią 0,88 gola na mecz, a w swoim pierwszym sezonie w Barcelonie trafił 13 razy w 15 pierwszych kolejkach, ze średnią 0,86 gola na mecz. [...]. Swojej bramkowej niemocy Polak nie przemógł również w meczu reprezentacyjnym przeciwko Holandii - opuścił boisko w 63. minucie, grając mało aktywnie" - pisze dziennikarz portalu "as.com".

W dalszej części tekstu wyjaśnione zostało jednak, że taki stan rzeczy nie wziął się znikąd. Lewandowski miał już wcześniej zostać poinformowany o utracie dotychczasowego "immunitetu" na grę w pierwszym składzie. Co więcej, Polak sam miał zaakceptować taki stan rzeczy, o czym świadczy jedna z jego niedawnych wypowiedzi.

W tym roku podchodzę do sytuacji inaczej: nie skupiam się aż tak na liczbie minut, porozmawiamy o tym w trakcie sezonu […] Nie uważam też, że muszę grać z musu: mamy szeroki skład, który pozwala na rotację, i to jest ważne. Dużo bardziej istotna jest jakość minut niż ich ilość

Głębia składu to istotnie coś, co cechuje "Dumę Katalonii". W szeregach FC Barcelony znajduje się między innymi Ferran Torres, który w ostatnich latach pełnił rolę zmiennika dla Lewandowskiego. Początek sezonu 2025/2026, okraszony świetnymi występami hiszpańskiego napastnika, odwrócił jednak tę hierarchię. Na obecnym etapie to Ferran jest pierwszym wyborem dla Hansiego Flicka, kiedy to Lewandowski pełni rolę swego rodzaju "asa w rękawie" niemieckiego szkoleniowca. Z wcześniejszych słów Flicka możemy jednak wywnioskować, że walka o pierwszy skład między wymienionymi zawodnikami wciąż jest kwestią otwartą.

Robert Lewandowski AFP

Jan Urban i Robert Lewandowski Netherlands v Poland East News

Robert Lewandowski ALBERTO GARDIN AFP

Protest przed meczem Polska - Izrael na Eurobaskecie [WIDEO] Andrzej Klemba TV Interia