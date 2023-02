Hiszpanie nie mają żadnych wątpliwości - transfer Roberta Lewandowskiego do Barcelony był świetnym ruchem, a polski napastnik ma niebagatelny wkład w grę drużyny. Cenią go nie tylko eksperci i kibice, ale również trener, który niejednokrotnie podkreślał wartość i przydatność piłkarza. Tym niemniej martwi jedno - spadek skuteczności "Lewego" . W ostatnich sześciu meczach rozgrywanych na Camp Nou nie strzelił ani jednego gola (ostatnią bramkę zdobył dawno, 23 października zeszłego roku - jeszcze przed wyjazdem na mundial w Katarze). Od tamtej pory nie zdołał też ani razu asystować .

"Polski napastnik bardziej 'cierpi' u siebie" - zamartwiają się dziennikarze katalońskiego "Sportu". Zauważono, że na wyjazdach wygląda to inaczej. W sześciu dotychczasowych spotkaniach na "obcym terenie" Lewandowski pięciokrotnie trafiał do bramki rywala. Oprócz tego dwukrotnie asystował kolegom z zespołu. Liczby mówią same za siebie.