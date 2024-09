Niepokój w sprawie Lewandowskiego. Kapitan opuścił boisko, wcześniej niepokojący sygnał

Rollercoaster Polaków na Hampden Park

Szkoci nie byli jednak w stanie tego dnia poradzić sobie z Nicolą Zalewskim. Gracz AS Roma wywalczył wspomniany rzut karny w pierwszej połowie, a później powtórzył swój manewr w czasie doliczonym do drugiej połowy. Mało tego, 22-latek postanowił samodzielnie wymierzyć karę i w samej końcówce zapewnił Polakom trzy punkty w pierwszym meczu nowej edycji Ligi Narodów .

Lewandowski opuścił boisko. Ostrożność czy podejrzenie urazu?

Druga odsłona spotkania nie była tak udana, zarówno dla kapitana, jak i całej naszej drużyny. Wyspiarze zdołali odrobić dwubramkową stratę za sprawą goli Billy'ego Gilmoura oraz Scotta McTominaya. Do niepokojącego wydarzenia doszło między tymi dwoma trafieniami. Selekcjoner Michał Probierz zdecydował się w 72. minucie zdjąć z boiska "Lewego", a jego miejsce zajął Adam Buksa. Rzecz jasna, nasz kapitan ma już na karku 36 lat i zarządzanie jego minutami na murawie byłoby naturalne. Tyle że "Lewy" do tej pory z rzadka przedwcześnie kończył spotkania biało-czerwonych, a do tego przed zmianą usiadł na trawie. Chwilę przed tym zdarzeniem polski snajper został sfaulowany przez jednego z rywali, co jednak umknęło sędziemu.