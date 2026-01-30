Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niepewny los Lewandowskiego w Barcelonie. Nagle taki sygnał. I to od kogo

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Wciąż niepewna jest przyszłość Roberta Lewandowskiego. Kontrakt kapitana reprezentacji Polski z Barceloną wygaśnie już z końcem czerwca. Mistrz Hiszpanii póki co nie wykonał żadnego ruchu, co rodzi kolejne spekulacje dotyczące najbliższych miesięcy. O poradę dla "Lewego" pokusił się Roman Kosecki. Były napastnik w programie "Kosa na Kosę" emitowanym przez Polsat Sport wskazał kierunki, którego jego zdaniem Lewandowski powinien rozpatrzyć.

Piłkarz w stroju FC Barcelony z wyciągniętą ręką, uśmiechnięty, na tle nieostrego stadionu z publicznością w tle.
Robert LewandowskiMatthieu Mirville/DPPI/IPA Sport 2 / ipa-agency.netNewspix.pl

Trwający sezon jest dla Roberta Lewandowskiego pod wieloma względami kluczowy. Jego kontrakt z FC Barceloną wygaśnie z końcem czerwca, a w międzyczasie "Lewego" czeka bój o awans na mundial w USA, Meksyku oraz Kanadzie. Ewentualny wyjazd na światowy czempionat oznaczałby w praktyce ostatni występ kapitana reprezentacji Polski w tego typu turnieju.

Dla Lewandowskiego trwająca kampania jest już czwartą w stolicy Katalonii. W poprzednich trzech sezonach Polak nie miał większych problemów z miejscem w wyjściowym składzie. Mało tego, w debiutanckim sezonie La Liga sięgnął po koronę króla strzelców, natomiast minione rozgrywki zakończył z 27 golami w lidze.

W tym sezonie Hansi Flick zdecydowanie częściej rotuje pozycją napastnika. Oprócz Lewandowskiego głównym kandydatem do gry na tej pozycji jest Ferran Torres. Znacznie młodszy od Polaka Hiszpan uzbierał w lidze o dwa gole więcej, a zdaniem wielu jest po prostu zdecydowanie bardziej perspektywiczną opcją.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
La Liga

Nagły popłoch w Barcelonie. Oficjalny komunikat i od razu alarm. Klamka zapadła

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Lewandowski nie może być pewny przyszłości w Barcelonie. To poradził mu były reprezentant Polski

    Zdaniem wielu Lewandowski najchętniej pozostałby w Barcelonie, gdzie wraz z rodziną żyje mu się wyjątkowo komfortowo. W kwestii przedłużenia jego kontraktu nie doszło póki co do jakiegokolwiek przełomu, przez co kapitan reprezentacji Polski musi zakładać inne możliwości.

    Przez pewien czas w mediach głośno było o zainteresowaniu AC Milan usługami najskuteczniejszego napastnika w historii polskiej kadry. Temat najprawdopodobniej umarł śmiercią naturalną. Dla "Lewego" kusząco musi brzmieć perspektywa wyjazdu do USA i gra w tamtejszej MLS. Niewykluczone, że do gry o Polaka włączą się również kluby z Arabii Saudyjskiej, dysponujące praktycznie nieograniczonymi zasobami finansowymi.

    Swoją opinię dotyczącą przyszłości Lewandowskiego wyraził Roman Kosecki. Były napastnik polskiej kadry w programie "Kosa na Kosę" emitowanym przez Polsat Sport przedstawił dwie z opcji, które jego zdaniem 37-latek powinien rozważyć.

    - Wszyscy się pytają, czy będzie grał. Ja bym mu życzył, jeżeli chce zakończyć karierę, to niech zrobi to w Barcelonie - stwierdził Kosecki.

    Kosecki w swojej karierze występował m.in. w Hiszpanii, gdzie bronił barw Atletico Madryt, a także za oceanem. Pod koniec swojej kariery reprezentant Polski zdecydował się na transfer do Chicago Fire, z którym sięgnął po mistrzostwo MLS, a także krajowy puchar. I to właśnie ten kierunek Kosecki polecił Lewandowskiemu.

    - Jeżeli on chce nadal grać w piłkę, to życzę mu, by poszedł do Stanów Zjednoczonych. Chicago Fire? Super! Cała Polonia, jeszcze przy mistrzostwach świata, to dla niego bardzo fajny kierunek - dodał po chwili Roman Kosecki.

    W najbliższy weekend Robert Lewandowski będzie miał kolejną okazję do występu w barwach mistrza Hiszpanii. W sobotę 31 stycznia o godz. 21:00 FC Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Elche. Relację z tego spotkania będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

    Zobacz również:

    Arka Gdynia
    Ekstraklasa

    Sceny w Radomiu, nagle taki komunikat ze strony trenera. "Chcieliśmy grać"

    Paweł Nowak
    Paweł Nowak
    Mężczyzna w ciepłej sportowej kurtce z godłem Polski na piersi uśmiecha się, siedząc w jasnym otoczeniu stadionowym z rozmytym tłem.
    Robert LewandowskiANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
    Piłkarz w sportowym stroju drużyny FC Barcelona siedzi na ławce rezerwowych, otoczony przez innych członków zespołu, w tle widać kilku zawodników rozmawiających ze sobą.
    Robert LewandowskiAlberto GardinEast News
    Roman Kosecki
    Roman KoseckiANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
    Wojciech Fortuna: To są historyczne igrzyskaPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja