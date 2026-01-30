Trwający sezon jest dla Roberta Lewandowskiego pod wieloma względami kluczowy. Jego kontrakt z FC Barceloną wygaśnie z końcem czerwca, a w międzyczasie "Lewego" czeka bój o awans na mundial w USA, Meksyku oraz Kanadzie. Ewentualny wyjazd na światowy czempionat oznaczałby w praktyce ostatni występ kapitana reprezentacji Polski w tego typu turnieju.

Dla Lewandowskiego trwająca kampania jest już czwartą w stolicy Katalonii. W poprzednich trzech sezonach Polak nie miał większych problemów z miejscem w wyjściowym składzie. Mało tego, w debiutanckim sezonie La Liga sięgnął po koronę króla strzelców, natomiast minione rozgrywki zakończył z 27 golami w lidze.

W tym sezonie Hansi Flick zdecydowanie częściej rotuje pozycją napastnika. Oprócz Lewandowskiego głównym kandydatem do gry na tej pozycji jest Ferran Torres. Znacznie młodszy od Polaka Hiszpan uzbierał w lidze o dwa gole więcej, a zdaniem wielu jest po prostu zdecydowanie bardziej perspektywiczną opcją.

Lewandowski nie może być pewny przyszłości w Barcelonie. To poradził mu były reprezentant Polski

Zdaniem wielu Lewandowski najchętniej pozostałby w Barcelonie, gdzie wraz z rodziną żyje mu się wyjątkowo komfortowo. W kwestii przedłużenia jego kontraktu nie doszło póki co do jakiegokolwiek przełomu, przez co kapitan reprezentacji Polski musi zakładać inne możliwości.

Przez pewien czas w mediach głośno było o zainteresowaniu AC Milan usługami najskuteczniejszego napastnika w historii polskiej kadry. Temat najprawdopodobniej umarł śmiercią naturalną. Dla "Lewego" kusząco musi brzmieć perspektywa wyjazdu do USA i gra w tamtejszej MLS. Niewykluczone, że do gry o Polaka włączą się również kluby z Arabii Saudyjskiej, dysponujące praktycznie nieograniczonymi zasobami finansowymi.

Swoją opinię dotyczącą przyszłości Lewandowskiego wyraził Roman Kosecki. Były napastnik polskiej kadry w programie "Kosa na Kosę" emitowanym przez Polsat Sport przedstawił dwie z opcji, które jego zdaniem 37-latek powinien rozważyć.

- Wszyscy się pytają, czy będzie grał. Ja bym mu życzył, jeżeli chce zakończyć karierę, to niech zrobi to w Barcelonie - stwierdził Kosecki.

Kosecki w swojej karierze występował m.in. w Hiszpanii, gdzie bronił barw Atletico Madryt, a także za oceanem. Pod koniec swojej kariery reprezentant Polski zdecydował się na transfer do Chicago Fire, z którym sięgnął po mistrzostwo MLS, a także krajowy puchar. I to właśnie ten kierunek Kosecki polecił Lewandowskiemu.

- Jeżeli on chce nadal grać w piłkę, to życzę mu, by poszedł do Stanów Zjednoczonych. Chicago Fire? Super! Cała Polonia, jeszcze przy mistrzostwach świata, to dla niego bardzo fajny kierunek - dodał po chwili Roman Kosecki.

W najbliższy weekend Robert Lewandowski będzie miał kolejną okazję do występu w barwach mistrza Hiszpanii. W sobotę 31 stycznia o godz. 21:00 FC Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Elche. Relację z tego spotkania będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

Robert Lewandowski ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Robert Lewandowski Alberto Gardin East News

Roman Kosecki ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

