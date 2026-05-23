Niepewność ws. Polaków w Barcelonie. Jest dwugłos. Zostały godziny

FC Barcelona tytuł mistrzowski zapewniła sobie 10 maja po triumfie nad Realem Madryt w El Clasico, a trzy dni później straciła szansę na wyrównanie rekordu punktowego LaLiga, przegrywając z Deportivo Alaves. W tej chwili celem jest po prostu osiągnięcie pułapu 97 oczek i bilansu meczów 32-1-5. Pozostał ostatni mecz. "Duma Katalonii" zagra na Estadio Mestalla z Valencią. "Los Ches" są ulubioną ofiarą Roberta Lewandowskiego w jego zamykającym się czteroletnim etapie w stolicy Katalonii. Strzelił im 9 goli w 6 spotkaniach.

Piłkarze pewnie będą chcieli godnie pożegnać polskiego napastnika. Kibice zrobili to już na Spotify Camp Nou w niedzielę. "Lewy" został zdjęty z boiska przez Hansiego Flicka w 84. minucie, by otrzymać oklaski na stojąco od publiczności. Czy podobny obrazek zobaczymy w Walencji?

Jest to możliwe. Media skłaniają się ku temu, że "RL9" wyjdzie w podstawowym składzie. Tak typują "Sport", "Marca" i "As". Tylko "Mundo Deportivo" stawia na Ferrana Torresa. Można się spodziewać, że w drugiej połowie dojdzie do zmiany jeden do jednego na pozycji snajpera.

Dwugłos mamy także w przypadku obsady bramki. "MD" i "As" uważają, że między słupkami stanie Wojciech Szczęsny (byłby to dla niego drugi z rzędu rozegrany mecz wyjazdowy), a "Sport" i "Marca" przewidują obecność Joana Garcii.

"Pewniakami" do składu według czterech wymienionych dzienników są tylko Alejandro Balde, Marc Bernal i Marc Casado. O pozostałe miejsca Gerard Martin walczy z Pau Cubarsim, Ronald Araujo z Andreasem Christensenem, Xavi Espart z Erikiem Garcią, Gavi z Danim Olmo i Tommym Marquesem, a Raphinha z Roonym Bardghjim oraz Marcusem Rashfordem.

Przewidywany skład Barcelony na mecz z Valencią:

Szczęsny/Joan Garcia - Balde, G. Martin, Araujo, Espart/Eric Garcia - Bernal, Casado, Gavi - Raphinha, Lewandowski, Bardghji.

Robert Lewandowski GONGORA East News

Wojciech Szczęsny MATTHIEU MIRVILLE AFP

Hansi Flick Alberto Saiz East News





Kinga Jakubowska: To był bardzo ciężki sezon i stresowałyśmy się do końca Polsat Sport