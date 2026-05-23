Niepewność ws. Polaków w Barcelonie. Jest dwugłos. Zostały godziny
Godziny pozostały do ostatniego meczu Roberta Lewandowskiego w barwach Barcelony. Ten czteroletni etap zakończy się na obiekcie Valencii, czyli Estadio Mestalla. Czy "RL9" znajdzie się w podstawowym składzie? Media nie są jednomyślne. Taka sama niepewność panuje co do obsady bramki. Na poprzednim wyjazdowym spotkaniu między słupkami stał Wojciech Szczęsny. Możliwa jest powtórka. Decyzje Hansiego Flicka poznamy przed 20:00.
FC Barcelona tytuł mistrzowski zapewniła sobie 10 maja po triumfie nad Realem Madryt w El Clasico, a trzy dni później straciła szansę na wyrównanie rekordu punktowego LaLiga, przegrywając z Deportivo Alaves. W tej chwili celem jest po prostu osiągnięcie pułapu 97 oczek i bilansu meczów 32-1-5. Pozostał ostatni mecz. "Duma Katalonii" zagra na Estadio Mestalla z Valencią. "Los Ches" są ulubioną ofiarą Roberta Lewandowskiego w jego zamykającym się czteroletnim etapie w stolicy Katalonii. Strzelił im 9 goli w 6 spotkaniach.
Piłkarze pewnie będą chcieli godnie pożegnać polskiego napastnika. Kibice zrobili to już na Spotify Camp Nou w niedzielę. "Lewy" został zdjęty z boiska przez Hansiego Flicka w 84. minucie, by otrzymać oklaski na stojąco od publiczności. Czy podobny obrazek zobaczymy w Walencji?
Jest to możliwe. Media skłaniają się ku temu, że "RL9" wyjdzie w podstawowym składzie. Tak typują "Sport", "Marca" i "As". Tylko "Mundo Deportivo" stawia na Ferrana Torresa. Można się spodziewać, że w drugiej połowie dojdzie do zmiany jeden do jednego na pozycji snajpera.
Dwugłos mamy także w przypadku obsady bramki. "MD" i "As" uważają, że między słupkami stanie Wojciech Szczęsny (byłby to dla niego drugi z rzędu rozegrany mecz wyjazdowy), a "Sport" i "Marca" przewidują obecność Joana Garcii.
"Pewniakami" do składu według czterech wymienionych dzienników są tylko Alejandro Balde, Marc Bernal i Marc Casado. O pozostałe miejsca Gerard Martin walczy z Pau Cubarsim, Ronald Araujo z Andreasem Christensenem, Xavi Espart z Erikiem Garcią, Gavi z Danim Olmo i Tommym Marquesem, a Raphinha z Roonym Bardghjim oraz Marcusem Rashfordem.
Przewidywany skład Barcelony na mecz z Valencią:
Szczęsny/Joan Garcia - Balde, G. Martin, Araujo, Espart/Eric Garcia - Bernal, Casado, Gavi - Raphinha, Lewandowski, Bardghji.