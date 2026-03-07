Niepewność ws. Lewandowskiego, zdania podzielone. Godziny do decyzji Flicka

- Mogę powiedzieć, że bardzo doceniam Roberta. Spisuje się dobrze. W tej chwili wrócił i będzie mógł zagrać jutro, więc zobaczymy, co się wydarzy i jaką podejmiemy decyzję. Ostatecznie Robert to fantastyczny piłkarz, który zawsze jest w stanie strzelić 20, 25, a nawet 30 goli - powiedział na piątkowej konferencji prasowej Hansi Flick, pytany o sytuację kontraktową polskiego napastnika (cyt. za fcbarca.com).

"Lewy" w konfrontacji z Athletikiem na San Mames wróci do gry po krótkiej przerwie wymuszonej złamaniem kości oczodołu. Opuścił starcie z Atletico Madryt (3:0, ale 3:4 w dwumeczu), w Bilbao zobaczymy go już w masce na twarzy.

Dotychczas w tym sezonie rozegrał 32 mecze, w których strzelił 14 goli.

Rozwiń

Pewniakami do wyjściowego składu Flicka według prasy mają być Joan Garcia, Joao Cancelo, Gerard Martin, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Marc Bernal i Lamine Yamal. Im dalej w przód w rysunku taktycznym, tym więcej wątpliwości, choć głównie z jednej gazety. "Mundo Deportivo", "Marca" i "As" zgadzają się, że w jedenastce wybiegną Lewandowski, Marcus Rashford i Dani Olmo. Z kolei "Sport" był bardzo alternatywny, w ich miejsce widzi odpowiednio Ferrana Torresa, Raphinhę i Fermina Lopeza.

Poszczególne dzienniki nieco inaczej rozmieszczają piłkarzy pozycjami, chociażby Erica Garcię. "MD" i "As" typują go na prawą obronę, "Sport" na jej środek, a "Marca" przesuwa go do środka pola. Ostatni z tych dzienników jako jedyny przewiduje występ Ronalda Araujo. "Sport" uważa, że zamiast Casado zagra Pedri.

Przewidywany skład Barcelony na mecz z Athletikiem:

Joan Garcia - Cancelo, Gerard Martin, Cubarsi, Eric Garcia - Bernal, Casado - Rashford, Olmo, Yamal - Lewandowski.

Robert Lewandowski LLUIS GENE AFP

Ferran Torres RUBEN DE LA ROSA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Bloki w meczu ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport