Niepewność ws. Lewandowskiego, zdania podzielone. Godziny do decyzji Flicka
Real Madryt nie potknął się w meczu z Celtą Vigo, choć wielu się tego spodziewało i czego faktycznie było blisko. FC Barcelona zagra więc na trudnym terenie w Bilbao o podtrzymanie czteropunktowej przewagi w tabeli LaLiga. Jaką decyzję w sprawie Roberta Lewandowskiego podejmie Hansi Flick? Cztery najważniejsze hiszpańskie dzienniki sportowe nie są jednomyślne w przewidywaniach.
- Mogę powiedzieć, że bardzo doceniam Roberta. Spisuje się dobrze. W tej chwili wrócił i będzie mógł zagrać jutro, więc zobaczymy, co się wydarzy i jaką podejmiemy decyzję. Ostatecznie Robert to fantastyczny piłkarz, który zawsze jest w stanie strzelić 20, 25, a nawet 30 goli - powiedział na piątkowej konferencji prasowej Hansi Flick, pytany o sytuację kontraktową polskiego napastnika (cyt. za fcbarca.com).
"Lewy" w konfrontacji z Athletikiem na San Mames wróci do gry po krótkiej przerwie wymuszonej złamaniem kości oczodołu. Opuścił starcie z Atletico Madryt (3:0, ale 3:4 w dwumeczu), w Bilbao zobaczymy go już w masce na twarzy.
Dotychczas w tym sezonie rozegrał 32 mecze, w których strzelił 14 goli.
Pewniakami do wyjściowego składu Flicka według prasy mają być Joan Garcia, Joao Cancelo, Gerard Martin, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Marc Bernal i Lamine Yamal. Im dalej w przód w rysunku taktycznym, tym więcej wątpliwości, choć głównie z jednej gazety. "Mundo Deportivo", "Marca" i "As" zgadzają się, że w jedenastce wybiegną Lewandowski, Marcus Rashford i Dani Olmo. Z kolei "Sport" był bardzo alternatywny, w ich miejsce widzi odpowiednio Ferrana Torresa, Raphinhę i Fermina Lopeza.
Poszczególne dzienniki nieco inaczej rozmieszczają piłkarzy pozycjami, chociażby Erica Garcię. "MD" i "As" typują go na prawą obronę, "Sport" na jej środek, a "Marca" przesuwa go do środka pola. Ostatni z tych dzienników jako jedyny przewiduje występ Ronalda Araujo. "Sport" uważa, że zamiast Casado zagra Pedri.
Przewidywany skład Barcelony na mecz z Athletikiem:
Joan Garcia - Cancelo, Gerard Martin, Cubarsi, Eric Garcia - Bernal, Casado - Rashford, Olmo, Yamal - Lewandowski.