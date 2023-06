Nieodpowiednia pora... Robert Lewandowski może mieć kłopoty przez Barcelonę

Wtorkowy mecz z Mołdawią na długo zapadnie w pamięci polskim kibicom. Trudno opisać słowami to, co działo się w drugiej połowie spotkanie. "Biało-Czerwoni" prowadząc do przerwy 2:0, ostatecznie przegrali starcie z rywalem 2:3. Tym samym nasi piłkarze doznali sensacyjnej porażki w Kiszyniowie i to z drużyną, która obecnie zajmuje 171. miejsce w rankingu FIFA .

Uważam, że chcieliśmy zagrać tę połowę na stojąco. Myśleliśmy, że ten mecz sam dogra się do końca, że zostało 45 minut i jedziemy na wakacje. To pokazało tylko, że przeciwnik był godny zwycięstwa i potrafił strzelić nam trzy gole co jest nie do zaakceptowania. Każdy z nas musi spojrzeć w lustro, każdy z nas musi między sobą porozmawiać i powiedzieć sobie kilka gorzkich słów

"Wakacje to Robert zaczął razem z całą reprezentacją polski już w drugiej połowie meczu z Mołdawią" , "Nieśmieszne," "We wtorek zaczeliście wakacje o 21.30", "Panie Robercie, zero pokory. Bezczelnie kibicom w oczy się cieszyć", "Lewandowski jak to wakacje to tylko w Kiszyniowie" - czytamy w sieci.