Robert Lewandowski nie będzie już piłkarzem FC Barcelona - w połowie maja Polak ogłosił światu, że jego dotychczasowa umowa z "Blaugraną" nie ulegnie kolejnej prolongacie i już niebawem zmieni on klubowe barwy.

Był to ruch, na który zapowiadało się od wielu miesięcy, ale oświadczenie "Lewego" ostatecznie poruszyło wielką lawinę spekulacji dotyczących jego kolejnego klubu. Pierwotnie sporo mówiło się m.in. o zainteresowaniu ze strony Juventusu czy Milanu, ale z biegiem czasu na znaczeniu zaczęły zyskiwać także plotki o ruchach ze strony Chicago Fire czy saudyjskiego Al-Hilal.

Nieoczekiwanie jednak trzeba było wziąć na tapet jeszcze jeden wątek. "Michael Carrick dostał zielone światło na podpisanie kontraktu z jednym z najskuteczniejszych napastników świata" - napisał Jake Bayliss z "Daily Mirror" 25 maja. Krótko mówiąc, "RL9" został przymierzony do Manchesteru United.

Autor wskazał, że choć "Czerwone Diabły skupiają się przede wszystkim na wzmocnieniu pomocy, to taka okazja, jak "RL9" w roli wolnego agenta, "nie powinna być zignorowana". Co ciekawe podobne informacje na polskim poletku przekazał w programie "Moc Futbolu" w "Kanale Sportowym" Maciej Makuszewski mówiąc, że MU już podjęło rozmowy z Polakiem.

Lewandowski idealny dla Manchesteru United? Rio Ferdinand dostrzegł ważną rzecz

Czy taki ruch miałby w ogóle sens? Są takie osoby, które widzą w tym wręcz doskonały plan - i wśród nich znajduje się chociażby postać niebywale istotna dla United, legenda ekipy z Old Trafford Rio Ferdinand.

Były już futbolista już 16 maja, a więc w dniu, w którym Lewandowski oficjalnie potwierdził rozbrat z Barceloną, napisał na portalu X: "Co za gość, co za zawodnik!! Doświadczona opcja na przyszły sezon w Lidze Mistrzów i pomoc w rozwoju Seski?".

Potem zresztą rozwinął temat na swoim kanale w serwisie YouTube "Rio Ferdinand Presents". "Jeśli wierzysz, że Sesko jest twoim człowiekiem na następne pięć lat, mógłby się niesamowicie wiele nauczyć grając u boku Lewandowskiego. To wspaniały, skromny człowiek. Pokazałby Sesko, na co go stać i pomógłby mu się rozwijać" - orzekł wielokrotny mistrz Anglii.

To byłby rozsądny transfer, nawet jeśli jego pensja mogłaby być na szalonym poziomie

Wspominany już Benjamin Sesko trafił na Old Trafford latem 2025 roku z RB Lipsk i początkowo jego pozycja w drużynie była dość kiepska - w pierwszych ośmiu meczach sezonu nie zaliczył żadnego gola (ani żadnej asysty), a i potem zdarzały mu się pewne przestoje, ale z biegiem czasu gra 23-latka zaczynała wyglądać coraz lepiej i zakończył on kampanię jako najlepszy strzelec zespołu w Premier League (ex aequo z Bryanem Mbeumo) mając w swym dorobku 11 bramek. W ustawieniu ze Słoweńcem na szpicy tkwi więc wielki potencjał.

"RL9" tymczasem już niejednokrotnie udowadniał, że staje się naturalnym wręcz mentorem dla młodszych piłkarzy, a jaskrawe tego przykłady mieliśmy nawet w ostatnich miesiącach w Barcelonie. Jednocześnie kapitan polskiej kadry nie jest kimś, kto staje ponad nad mniej doświadczonymi kolegami po fachu - jego mentoring cały czas ma podłoże mocno przyjacielskie.

Już nawet odkładając tę kwestię na bok, sama możliwość zobaczenia Lewandowskiego na angielskich boiskach byłaby dla wielu sympatyków futbolu po prostu nader atrakcyjna. Co ciekawe w przeszłości naprawdę niewiele brakowało, aby "Lewy" faktycznie zameldował się na dłużej na Wyspach Brytyjskich.

Robert Lewandowski bywał blisko Premier League, a nawet... samego Manchesteru United

Słynna jest już historia o jego niedoszłym transferze do Blackburn Rovers, ale należy też pamiętać, że sam napastnik niegdyś potwierdził w rozmowie z Jacobem Steinbergiem w "The Guardian", że swego czasu rozmawiał bezpośrednio i... z Manchesterem United.

Było to w roku 2012, a zawodnik miał być w stałym kontakcie z sir Alexem Fergusonem, samemu będąc mocno zainteresowanym dołączeniem do drużyny z Sir Matt Busby Way. Ostatecznie jednak wszystko spaliło na panewce, bo Borussia Dortmund postawiła twarde weto, a "RL9" na lata pozostał w Niemczech, święcąc potem sukcesy w Bayernie Monachium.

Trzeba powiedzieć wprost - obecnie transfer Roberta Lewandowskiego do Manchesteru United, choć mógłby mieć głęboki sens, jest mało prawdopodobny, a wręcz wygląda jak usilne życzenie niektórych osób skupionych wokół samego klubu jak i szerzej angielskiego futbolu. Jeśli jednak dotychczasowa gwiazda Barcelony miałaby się jeszcze sprawdzić w jakiejś nowej, silnej, europejskiej lidze, to będzie to już ostatni gwizdek...

