Nieoczekiwany kandydat na następcę Lewandowskiego. 30 goli w sezonie, to byłby hit

O tym, że Robert Lewandowski może odejść po sezonie 2025/2026 z FC Barcelona mówiło się jeszcze w ubiegłym roku, aż w połowie maja Polak ostatecznie przerwał wszelkie spekulacje i oficjalnie ogłosił, że faktycznie zdecydował się na rozbrat z "Blaugraną".

Formalnie jego umowa wygasła wraz z końcem czerwca, a następnego dnia "Lewy" stał się wolnym agentem. Nie na długo jednak, bo prędko dołączył do występującego w MLS Chicago Fire.

"Duma Katalonii" tymczasem wciąż nie może dopiąć sprawy zakontraktowania następcy "RL9" - a na domiar złego coraz głośniej mówi się o możliwym odejściu z klubu również i Ferrana Torresa. Lista potencjalnych nowych "dziewiątek" jest długa, ale sprawy powoli naprawdę się komplikują.

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Fermin Suarez i Jose David Lopez, dziennikarze Cadena SER, w programie "El Larguero" wzięli pod lupę różne opcje - i oczywiście na tapet wzięli m.in. Juliana Alvareza, który zdaje się być wymarzonym piłkarzem na szpicę w oczach zarządu FCB.

Atletico Madryt jednak nie chce wciąż wypuścić Argentyńczyka - zapasowymi opcjami pozostają więc Joao Pedro (Chelsea), Eli Junior Kroupi (Bournemouth) czy Dusan Vlahović (obecnie wolny agent, ostatnio w Juventusie).

Co ciekawe padło też nazwisko Wangelisa Pawlidisa, a więc obecnej podpory ofensywy lizbońskiej Benfiki, którego w audycji określono zawodnikiem "może nie tak dobrym jak Alvarez, ale wyglądającym na kompletnego".

Jeśli jednak spojrzeć na liczby Greka to z pewnością nie ma on się czego wstydzić - w poprzedniej kampanii na wszystkich frontach zdobył łącznie 30 goli, w tym 22 w portugalskiej ekstraklasie, co dało mu tytuł wicekróla strzelców. Lepiej od niego, o sześć trafień, wypadł jedynie Kolumbijczyk Luis Suarez ze Sportingu.

Okienko transferowe w Hiszpanii zostanie zamknięte 1 września. "Barca" ma niby sporo czasu na dopięcie transferowego hitu związanego z obsadą ataku, ale... z pewnością pewnych negocjacji nie może przeciągać w nieskończoność.

Robert Lewandowski AFP7 vía Europa Press East News

Robert Lewandowski IMAGO/@FELIPE MONDINO East News

Robert Lewandowski AFP





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